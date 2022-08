Bollettino coronavirus Lombardia 24 agosto/ Tasso di positività in aumento

IL BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA DI IERI

Come siamo stati ormai abituati negli ultimi due anni, attendiamo pazientemente l’aggiornamento al bollettino coronavirus per la Regione Lombardia sui nuovi contagi, ricoveri e decessi per la giornata di oggi, mercoledì 24 agosto. I dati verranno aggiornati attorno alle 17, ma fino a quel momento recuperiamo i dati della giornata di ieri, martedì 23, per avere una panoramica completa dell’andamento della pandemia in regione. Nella giornata di ieri il bollettino coronavirus della Regione Lombardia ha registrati 4.918 nuovi contagi, a seguito di 28mila tamponi eseguiti e processati.

Era, dunque, tornato a salire, dopo un paio di giornate in cui era calato, il tasso di positività, passando al 17,5% rispetto al 13,1% della giornata di lunedì. I nuovi decessi registrati ieri nel bollettino coronavirus della regione Lombardia erano 24, che hanno portato il totale delle vittime a quota 42.123. La situazione ospedaliera ieri era piuttosto positiva, con –10 ingressi nei reparti ordinari, mentre il dato delle terapie intensive era rimasto stabile a 20 pazienti ricoverati. A trainare i contagi era sempre la provincia di Milano con 1.359 nuovi positivi (dei quali 438 in città), seguita da Brescia con 671 contagi e Bergamo (532).

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA: L’RT TORNA A RISALIRE

Mentre aspettiamo l’aggiornamento quotidiano al bollettino coronavirus della Regione Lombardia, recuperiamo anche le ultime notizie sulla situazione epidemiologica nel nostro paese e nel mondo. In queste ora, infatti, sembra che alcuni gruppi di ricerca indipendenti (esterni, dunque, all’Istituto Superiore della Sanità che monitora in modo ufficiale l’andamento pandemico) hanno sottolineato come l’indice RT stia risalendo in modo piuttosto importante nel nostro paese.

In particolare, è il gruppo di fisici, epidemiologi e statisti del sito CovidTrends a dirlo. Secondo le loro ricerche, infatti, risulta che dal 13 agosto l’indice RT sia tornato a salire (così come anche il tasso di positività, stando al bollettino coronavirus della Lombardia), arrivando sempre più vicini alla soglia di 1, fissata come limite del rischio. Secondo loro il tasso che chiamano Covindex (uguale a quello chiamato ufficialmente RT) è salito allo 0,9 dopo alcune giornate in cui era stabile a 0,85. Lo sostiene anche l’Isitituto Nazionale di Fisica Nucleare che per lo stesso periodo ha attestato un aumento del valore da 0,6 a 0,71. Insomma, per capire se l’indice RT stia tornado effettivamente a salire bisognerà attendere l’aggiornamento dell’ISS, seguendo da vicino l’andamento pandemico attraverso il bollettino coronavirus della Regione Lombardia e dell’Italia.

