Bollettino coronavirus Lombardia 24 aprile 2022/ +5.972 casi 23 morti, positività 13%

La Lombardia non è la regione che ha raccolto più casi oggi, domenica 24 aprile 2022, anzi ha mostrato un buon calo rispetto al bollettino di ieri. Sono stati registrati, infatti, 5.972 contagi (ieri erano 8.516) che portano il totale dall’inizio della pandemia a 2.723.970 casi di coronavirus certificati. Invece i decessi registrati oggi sono 23 in Lombardia, nel complesso invece si arriva a 39.814. Invece sono 6.075 i positivi i dimessi/guariti (2.524.080 nel complesso). Di conseguenza, le persone che sono attualmente positive al coronavirus in Italia sono 160.076 (calo di 126 unità), di cui 158.879 in isolamento domiciliare.

Per quanto riguarda invece la situazione ospedaliera, dal bollettino emerge che le persone ricoverate con sintomi nelle aree mediche Covid in Lombardia sono 1.158, invece i malati in terapia intensiva sono 39, con 2 ingressi giornalieri. Per quanto riguarda invece la ripartizione dei casi per provincia, ecco la situazione: Milano 1.727, Brescia 727, Varese 538, Monza e Brianza 492, Bergamo 481, Como 453, Pavia 369, Mantova 363, Cremona 177, Lecco 207, Lodi 135, Sondrio 110.

Per quanto riguarda il tasso di positività Covid nella regione Lombardia scende al 13% (ieri era 14,1) a fronte di 45.879 tamponi, secondo il bollettino di oggi della Lombardia. Da un’analisi sulla situazione Covid in Lombardia è emerso che la regione ha impiegato tre giorni a tornare sotto la soglia quotidiana dei novemila casi di coronavirus, dopo che le festività pasquali ha presentato il conto tra fisiologico calo dei tamponi e contagi che poi sono emersi. Il monitoraggio dell’Istituto superiore di sanità (Iss) dice che l’incidenza continua gradualmente a scendere, così come quello regionale sulla popolazione scolastica registrava la scorsa settimana contagi in calo in tutte le fasce d’età. Dal 50esimo monitoraggio dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) evidenzia, sempre per quanto riguarda la Lombardia, che ci sono state 141 prescrizioni di monoclonali, in particolare ci sono state di più per la profilassi con Evusheld (tixagevimab-cilgavimab).

