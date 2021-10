Bollettino coronavirus Lombardia 24 ottobre/ 49 terapie intensive, vaccini al top

Come sempre in attesa dei nuovi dati sul coronavirus in Lombardia – in arrivo nel pomeriggio attorno alle ore 17 assieme al report del Ministero della Salute – il bollettino offerto ieri da Regione Lombardia mostrava un andamento ancora di lenta ma graduale discesa del Covid-19 nel territorio comunque più colpito dalla pandemia fino ad oggi.

Bollettino Coronavirus Italia 24 ottobre/ Dati Min Salute: tasso positività allo 0,8%

390 nuovi contagi tra venerdì e sabato (381 nella giornata precedente), ma “solo” 2 morti positivi al tampone coronavirus: da inizio emergenza sono in tutto 34.137 le vittime associazione alla pandemia da Covid-19 nella sola Lombardia. Nonostante i 97.653 tamponi processati, non cresce di molto la pressione negli ospedali lombardi: sono in tutto 281 i ricoverati nei reparti Covid (+7 rispetto a venerdì) mentre le terapie intensive occupate scendono a 49 (-2).

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 23 OTTOBRE/ +3.908 casi, tasso positivi 0,8%

CORONAVIRUS LOMBARDIA, IL PUNTO SUI VACCINI

A livello di contagio nelle province, il bollettino coronavirus della Lombardia prima del 24 ottobre mostra 138 casi in 24 ore a Milano, 62 a Brescia, 41 a Lodi, 31 a Bergamo e Monza–Brianza, 28 Pavia, 17 Cremona, 10 Lecco, 5 Varese, 4 Sondrio e nessuno in Como. Di pari passo con l’evoluzione dell’emergenza Covid-19 la Lombardia si dimostra al top per la campagna di vaccini: come ha spiegato in esclusiva al “Sussidiario.net” il direttore di Altems, l’Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi sanitari dell’Università Cattolica di Roma, la Lombardia è la regione italiana che al momento gode della maggior copertura vaccinale contro la pandemia. Spiega Americo Cicchetti, «la Lombardia, al momento, stacca le altre regioni, anche se la Toscana è la più vicina al dato lombardo, facendo registrare solo uno 0,7% in meno. Ciò che emerge è che, oltre alla Provincia autonoma di Bolzano che occupa l’ultimo posto, la Valle d’Aosta è terz’ultima».

LEGGI ANCHE:

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 23 OTTOBRE/ +390 contagiati, +2 decessi

© RIPRODUZIONE RISERVATA