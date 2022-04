Bollettino coronavirus Lombardia 25 aprile/ Covid ko: 160k casi, 39 terapie intensive

CORONAVIRUS LOMBARDIA, IL BOLLETTINO DI IERI

Anche in Lombardia si entra nella settimana decisiva per le nuove regole Covid definite dal Governo ormai lo scorso marzo: in attesa del bollettino diffuso oggi 25 aprile dal servizio regionale sanitario – pubblicato assieme ai dati del Ministero della Salute – i contagi e ricoveri da coronavirus restano in netta diminuzione rispetto agli scorsi mesi.

Il bollettino diffuso ieri da Regione Lombardia segna un’evoluzione del coronavirus ancora sotto controllo rispetto alle precedenti ondate Covid: 5.972 i nuovi positivi segnalati ieri, con 45.879 tamponi effettuati e un tasso di positività in discesa al 13% (-4% rispetto alla media nazionale). Si registrano purtroppo 23 morti, per un totale di 39.814 vittime dall’inizio della pandemia: notizie positive arrivano però dal settore spedai, dove infatti le terapie intensive restano sotto controllo a 39 posti occupati mentre scendono i casi in area medica, -20 su un totale di 1.158 ancora ricoverati. Sono in tutto 160.076 i cittadini lombardi attualmente positivi al tampone Covid, di cui però 158.859 sono in isolamento domiciliare senza alcun particolare sintomo della malattia.

COVID LOMBARDIA, COSA CAMBIERÀ DAL 1 MAGGIO

Sempre in attesa del bollettino coronavirus di oggi 25 aprile, il precedente report riporta la situazione del contagio da Covid anche sul fronte province: ieri sono stati 1.727 i nuovi casi positivi a Milano, a Bergamo 614, a Brescia 727, a Como 453, a Cremona 177, a Lecco 207, a Lodi 135, a Mantova 363, a Monza e Brianza 492, a Pavia 369, a Sondrio 110 e, infine, a Varese 538.

«I criteri non cambiano: il Green pass di fatto c’è sempre, solo che dal primo di maggio non verrà più richiesto per nessun tipo di attività, e noi confidiamo e auspichiamo che non ce ne sia più bisogno. Non è che sparisce, semplicemente non viene più richiesto e non viene più utilizzato», sono le parole del sottosegretario alla Salute del governo Draghi, Andrea Costa, in merito alle novità in arrivo dal prossimo 1 maggio con il Decreto Covid. Green Pass non più obbligatorio, mascherine al chiuso solo in alcuni settori che ancora il Governo dovrà decidere nei prossimi 2-3 giorni: secondo le ultime indiscrezioni raccolte a Palazzo Chigi, il Ministero della Salute starebbe pensando di rinnovare l’obbligo solo in alcuni luoghi chiusi, come teatri, cinema e discoteche e pure i mezzi di trasporto.

