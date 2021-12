Bollettino Coronavirus Lombardia 25 dicembre 2021/ Dati: tasso di positività al 7,7%

Il bollettino Coronavirus Lombardia di oggi, sabato 25 dicembre 2021, è atteso come sempre nel tardo pomeriggio di oggi, tenendo a mente che nelle festività e, comunque, nei fine settimana, la comunicazione non viene gestita direttamente dalla Regione, bensì dal Ministero della Salute nazionale. In questa fase decisamente complicata a livello territoriale, che ogni giorno fa registrare aumenti importanti in termini di casi di positività e di decessi, la Lombardia si trova ancora una volta a far fronte a un’emergenza che potrebbe anche inasprirsi con l’avvento della variante Omicron, già radicata in ambito regionale.

Volgendo lo sguardo al bollettino di ieri, scopriamo che il tasso di positività è arrivato al 7,7%, mentre i nuovi contagiati sono stati in tutto 16.044 su 208.288 tamponi effettuati fra molecolari e antigenici. Da segnalare, invece, una diminuzione del numero dei ricoverati non in terapia intensiva, dove ci sono 1.400 degenti. Capitolo terapie intensive: sono 168 i malati, cifra cresciuta di sei unità nell’arco di ventiquattro ore. Infine, sono stati 28 nelle ultime 24 ore i decessi, per un totale che è arrivato a 34.887 dall’avvento della pandemia a Milano e dintorni (febbraio 2020).

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA: ARRIVA LA TASK FORCE TAMPONI

Mentre attendiamo di conoscere e analizzare i dati del nuovo bollettino Coronavirus Lombardia, comunichiamo che dalla prossima settimana, su disposizione del vicepresidente regionale e assessore al Welfare, Letizia Moratti, entrerà in piena operatività alle dirette dipendenze della direzione generale Welfare una apposita squadra rivolta al coordinamento e al potenziamento dell’offerta pubblica e convenzionata del servizio tamponi antigenici e molecolari per tutto il territorio regionale.

Come scrive l’agenzia di stampa ANSA, che ha diramato una nota sull’argomento, a capo del coordinamento è stato indicato “il dottor Guido Grignaffini, attuale direttore dei Servizi Sociali di Ats Brianza, in passato già inquadrato nell’organizzazione di questo servizio a livello regionale. Il piano vaccinale nel frattempo proseguirà secondo gli obiettivi previsti dalla Struttura Commissariale di Governo, consentendo un miglior coordinamento e condivisione di risorse anche per il potenziamento del Servizio tamponi rafforzato con l’istituzione e l’avvio dell’apposita task force”.

