Bollettino Coronavirus Lombardia 25 ottobre 2022/ Ricciardi: “Il report quotidiano…”

Bollettino Coronavirus Lombardia: i numeri di ieri

Nel pomeriggio, come ogni giorno, sarà pubblicato il bollettino coronavirus Lombardia con i dati sulla pandemia aggiornati ad oggi, martedì 25 ottobre 2022. Intanto vediamo i dati contenuti nel report di ieri, 24 ottobre. Nelle 24 ore precedenti al bollettino sono stati 1.640 i nuovi casi positivi su 12.264 test effettuati. Il tasso di positività si è attestato dunque al 13,3%. In Lombardia sono stati registrati inoltre 15 nuovi decessi per un totale di 42.964 vittime di Covid-19 da febbraio 2020. Parlando infine della situazione dei ricoverati negli ospedali regionali, sono +3 i pazienti in terapia intensiva (per un totale di 21) e -5 pazienti negli altri reparti (per un totale 1.172).

Il bilancio diviso per province contenuto nel bollettino coronavirus Lombardia di ieri dice che i casi sono così divisi: Milano: 527 di cui 236 a Milano città; Bergamo: 114; Brescia: 245; Como: 107; Cremona: 36; Lecco: 39; Lodi: 30; Mantova: 66; Monza e Brianza: 144; Pavia: 138; Sondrio: 16; Varese: 137.

Ricciardi: “Il report dei contagi? Questione di comunicazione”

Dopo l’appello di Vaia di eliminare il bollettino quotidiano relativo al Coronavirus, alcuni colleghi si sono espressi sull’idea. All’Adnkronos Salute ha parlato l’epidemiologo Pier Luigi Lopalco, docente di Igiene all’Università del Salento: “Sono d’accordo che divulgare il bollettino quotidiano Covid dei decessi ha poco senso. La sorveglianza del virus deve comunque proseguire in modo accurato. Una buona alternativa potrebbe essere la sola pubblicazione di un bollettino settimanale di tutti i dati”.

Secondo Walter Ricciardi, docente di Igiene all’Università Cattolica, “È una questione di comunicazione. La sorveglianza sanitaria e l’acquisizione dei dati sono fondamentali, così come la trasparenza dei dati che devono essere disponibili e accessibili per tutti. Ma il come comunicarli e spiegarli è una scelta del Governo e delle istituzioni. L’importante è che tutti gli attori coinvolti possano accedere alle informazioni”.

