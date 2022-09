Bollettino coronavirus Lombardia 25 settembre/ 3.120 casi, 8 morti e positività 15,3%

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA DEL 25 SETTEMBRE

Sono 3.120 i nuovi positivi al coronavirus in Lombardia oggi, secondo il nuovo bollettino diffuso dalla Regione e confluito in quello nazionale del Ministero della Salute. Considerando che sono stati processati 20.376 tamponi, il tasso di positività registrato è in calo: si attesta al 15,3%, evidenziando di conseguenza un calo di 0,6 punti percentuali. Comunque, sono 3.543.439 i casi certificati dall’inizio della pandemia. Per quanto riguarda i morti, sono 8 quelli segnalati nelle ultime 24 ore, per un totale di 42.497 morti in regione da quando è cominciata la pandemia. I guariti invece arrivano a quota 21.698.440.

Bollettino coronavirus Italia 25 settembre/ Ministero Salute: +18.797 casi e 13 morti

Di conseguenza, le persone attualmente positive al coronavirus nella Regione Lombardia sono 39.668, di cui 39.217 sono in isolamento domiciliare. Passiamo alla situazione ospedaliera. Sono in calo i ricoveri nelle aree mediche Covid: ci sono 443 pazienti (-12). Invece sono stabili i malati in terapia intensiva: 8, con nessun ingresso giornaliero.

Quali regole Covid per Elezioni Politiche 2022/ Mascherine e norme: chi è positivo...

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA: CASI PER PROVINCE

Il bollettino sul coronavirus in Lombardia ci consente anche di fare una ripartizione dei casi per province. Dunque, sono 795 i casi a Milano, 469 a Brescia, 318 a Bergamo, 298 a Varese, 261 a Monza e Brianza, 251 a Como, 149 a Mantova, 142 a Lecco, 138 a Pavia, 98 a Cremona, 72 a Lodi e 71 a Sondrio. «Presumibilmente vedremo ancora crescere i numeri, speriamo si tratti di un’onda, come è facile che sia, e non di un’ondata, comunque meno probabile in questa fase», ha dichiarato il virologo Fabrizio Pregliasco dell’Università Statale di Milano.

Crisanti, primari si dissociano da studio test rapidi/ "È diverso da quello firmato…"

Stando a quanto riportato da Il Giorno, che cita fonti dell’assessorato regionale al Welfare, il portale di prenotazione di Poste la settimana prossima consentirà di prenotare la quarta dose di vaccino anti Covid per tutti gli over 12 che lo desiderano, purché abbiano fatto la terza e siano trascorsi almeno 4 mesi dall’infezione, alla luce delle nuove indicazioni del Ministero della Salute.











© RIPRODUZIONE RISERVATA