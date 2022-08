Bollettino coronavirus Lombardia 26 agosto/ Cislaghi: “contagi in crescita”

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA: I DATI DI IERI

Attorno alle ore 16 dovrebbe arrivare l’aggiornamento ufficiale di oggi, venerdì 26 agosto, al bollettino coronavirus per la Regione Lombardia. Nelle ultime giornate abbiamo assistito ad un andamento leggermente altalenante dei contagi in regione, ma nel complessivo la situazione sembra essere sotto controllo, soprattutto dal punto di vista della pressione ospedaliera. Per dirlo con certezza, guardiamo anche ai dati del bollettino coronavirus della Lombardia di ieri, giovedì 25.

Ieri si sono registrati 3.099 nuovi contagi, con un totale di 20.929 tamponi processati in 24 ore, attestando un aumento del tasso di positività al 14,8% (rispetto al 13,6% della giornata di mercoledì).I decessi registrati ieri dal bollettino coronavirus della Lombardia sono stati, purtroppo, 20 (portando il totale delle vittime a 42.154). Si sono contestualmente registrati anche 4 nuovi ingressi in terapia ordinaria (per un totale di 757 persone attualmente ricoverate), e un nuovo accesso in terapia intensiva (23 pazienti totali). Ancora una volta, è la provincia di Milano a trainare i contagi, con 837 casi (294 in città), seguita da Brescia (489) e da Bergamo (297).

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA: “CONTAGI TORNANO AD AUMENTARE”

Mentre aspettiamo che il bollettino coronavirus della Regione Lombardia venga nuovamente aggiornato con i dati di oggi, venerdì 26 agosto, guardiamo ai commenti degli esperti, sempre più preoccupati per gli aumenti dei contagi e per la situazione che ci attende in autunno, stando a quanto riporta Repubblica. A dare l’allarme, tra gli altri, è Cesare Cislaghi, ex presidente dell’Associazione italiana di epidemiologia, che avverte che “forse si ricomincia da capo”. Secondo lui le recenti oscillazioni “non hanno permesso che ci accorgesse della fine della decrescita dei casi” iniziata il 10 luglio.

Ad attestare il ritorno della crescita dei contagi, oltre al bollettino coronavirus italiano e della Lombardia, è anche il rapporto di giovedì della Fondazione Gimbe, che riporta un aumento del 18,7% dei contagi nell’ultima settimana, rispetto alla precedente. Ma lo dice anche Giovanni Sebastiani, matematico del Cnr, che ritiene “che la percentuale di positivi ai test molecolari a livello nazionale è in fase di crescita”. Sempre stando all’analisi di Repubblica, però, nonostante i contagi siano di nuovo in crescita, non è diminuito il numero di decessi, fatto di per sé preoccupante, che rimangono sopra a quota 100, in media, giornalieri. A non capire perché si continui a morire così tanto per il covid in Italia è Roberto Burioni, che ha chiesto ulteriori indagini, ma anche Guido Rasi che sostiene che mancano “sufficienti spiegazioni” al fenomeno dei decessi.











