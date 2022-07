BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 26 LUGLIO/ Pronto il piano per vaccini d’emergenza

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, GLI AGGIORNAMENTI DI IERI

Nel corso del pomeriggio della giornata di oggi, martedì 26 luglio, verrà pubblicato il nuovo bollettino coronavirus della Regione Lombardia, che dovrebbe confermare come il picco dei contagi sia ormai stato superato e che ci troviamo nella fase di discesa. Secondo gli esperti è ormai una certezza che assisteremo ad un calo, ma per capirlo meglio è importante recuperare i dati della giornata di ieri, lunedì 25 luglio.

Secondo il bollettino coronavirus della Regione Lombardia di ieri, il tasso di positività era leggermente in aumento rispetto a domenica, arrivando al 17,8% (rispetto al 17,5), ma potrebbe essere dovuto al riconteggio dei dati del fine settimana che viene fatto tutti i lunedì. I positivi nuovi erano stati 2.331, su più di 13mila tamponi processati. Lunedì era diminuito anche il numero dei decessi, con 13 vittime rispetto alle 28 di domenica. Dal punto di vista della pressione ospedaliera, il bollettino coronavirus della Lombardia di ieri era positivo, con un numero stabile di terapie intensive (quindi, senza nuovi ingressi) e un aumento di 31 pazienti in reparti ordinari (che portano il totale a 1.526).

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 26 LUGLIO: pronto il piano d’emergenza regionale per le vaccinazioni

In attesa del nuovo bollettino coronavirus per la giornata di oggi, martedì 26, della Regione Lombardia, la giunta sembra essere al lavoro anche per il nuovo piano operativo d’emergenza per le vaccinazioni. Questo si attiverà in caso la situazione pandemica peggiori e sia necessario un’organizzazione tempestiva per attuare una campagna vaccinale massiva. Gli scenari previsti dal piano operativo sono due, oltre a quello nel quale ci troviamo attualmente.

L’attivazione del piano operativo d’emergenza, ovviamente, seguirà l’andamento dei contagi registrati dal bollettino coronavirus della Regione Lombardia, oltre alle indicazioni del Ministero della Salute. Nel caso si entrasse in quello definito “scenario 2” si riusciranno a garantire fino a 35mila vaccinazioni al giorno sul territorio regionale, attraverso l’attivazione di 70 centri vaccinali, 10 centri gestiti dai medici di base e 453 farmacie. Invece, lo scenario 3 porterà in pochi giorni le vaccinazioni a 60mila giornaliere, con l’attivazione di 86 centri vaccinali (+ 10 gestiti dai medici di base e 453 farmacie). Sul sito della regione è possibile reperire l’elenco completo delle farmacie e dei centri vaccinali attivi e che saranno attivati in caso si entrasse in uno dei due scenari.

