Bollettino Coronavirus Lombardia 26 ottobre 2022/ Crisanti: “Prossime mosse Governo…”

Bollettino Coronavirus Lombardia: i dati di ieri

Come ogni giorno attendiamo la pubblicazione del bollettino coronavirus Lombardia con i dati sull’emergenza epidemiologica aggiornati ad oggi, mercoledì 26 ottobre 2022. In attesa di vedere quale sia la situazione di oggi nella regione, andiamo a leggere i dati del Pirellone di ieri. Nelle 24 ore precedenti al bollettino sono stati registrati 9.979 nuovi contagiati su oltre 57 mila test processati tra molecolari e antigenici. Risale dunque la percentuale di casi positivi sui test processati: dal 13,3% di lunedì al 17,4% di ieri. Registrati anche 26 nuovi decessi, per un totale di 42.990 vittime di Covid-19 da febbraio 2020. La situazione negli ospedali lombardi parla di un dato stabile nelle terapie intensive (21) e -8 pazienti negli altri reparti (1.164).

Il bollettino coronavirus Lombardia odierno dice che i casi sono stati così divisi nelle varie province: Milano: 2.910 di cui 1.025 a Milano città; Bergamo: 837; Brescia: 1.175; Como: 642; Cremona: 383; Lecco: 373; Lodi: 244; Mantova: 484; Monza e Brianza: 874; Pavia: 590; Sondrio: 179; Varese: 1.088.

Crisanti: “Agenda del Governo dettata dalla malattia”

Il noto microbiologo e neo senatore del Partito Democratico Andrea Crisanti ha parlato a Mattino Cinque: “In questo momento siamo in un momento della situazione in cui la maggior parte popolazione è protetta, le varianti non preoccupano dal punto di vista clinico quindi sicuramente è il momento di applicare misure con un accettabilità sociale maggiore poi se la situazione si aggrava… i no vax? Ormai non ha nemmeno senso esserlo visto che la maggior parte di loro si sarà infettata e quindi saranno protetti”.

Sulle prossime mosse del governo, Crisanti dice: “L’agenda verrà dettata dalla dinamica della trasmissione e dalla gravità della malattia quindi tutti, di destra e sinistra, saranno interessati a proteggere il Paese. L’agenda la detta il virus non il politico. Sono abbastanza tranquillo perché c’è una vaccinazione che funziona, se questa maggioranza avrebbe preso il potere due anni e mezzo fa sarei più preoccupato”.

