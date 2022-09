Bollettino coronavirus Lombardia 26 settembre/ Indice Rt supera la soglia pandemica

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA: I DATI DI IERI

Questo pomeriggio la Regione Lombardia pubblicherà il bollettino coronavirus di oggi, lunedì 26 settembre, che permetterà di tracciare l’andamento dei contagi e dell’occupazione di terapie intensive e ospedali. I dati relativi alla giornata di ieri mostravano un tasso di positività in leggero calo, al 15,3%, una variazione piuttosto comune in vista del weekend quando vengono processati meno tamponi. Tra antigenici e molecolari, infatti, ieri sono stati analizzati 20.376 tamponi che hanno permesso di tracciare 3.120 nuovi contagi.

Bollettino vaccini covid oggi 26 settembre/ Stabili quarte dosi al 16,81%

Nella giornata di ieri si sono verificati 8 nuovi decessi, che hanno portato il totale da febbraio 20202 a 42.497 morti. Nella Regione Lombardia al momento sono 39.668 i cittadini che hanno contratto il Coronavirus e sono attualmente positivi, di cui 39.217 si trovano in isolamento domiciliare. Secondo il bollettino coronavirus di ieri, resta stabile la pressione sulle terapie intensive, che al momento ospitano 8 pazienti e non hanno registrato né nuovi ingressi né dimissioni. Sono invece stati dimessi 12 pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, abbassando il totale a 443 persone.

Bollettino coronavirus Italia 26 settembre/ Tornano a crescere i contagi, positività al 15,5%

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA: RT SUPERA LA SOGLIA PANDEMICA DI 1

Il bollettino coronavirus della Regione Lombardia permette anche di fotografare la situazione delle singole province. Milano si conferma ancora in testa con 795 nuovi casi di positività. A seguire il bollettino di ieri ha registrato i seguenti dati nelle altr province: 469 a Brescia, 318 a Bergamo, 298 a Varese, 261 a Monza e Brianza, 251 a Como, 149 a Mantova, 142 a Lecco, 138 a Pavia, 98 a Cremona, 72 a Lodi e infine 71 a Sondrio. E mentre l’autunno è ormai iniziato, portando con sé la stagione più fredda, i virologi temono una combinazione tra il Coronavirus e il virus stagionale dell’influenza, che secondo le stime riportate da SkyTg24 potrebbe colpire 6 milioni di italiani.

Quali regole Covid per Elezioni Politiche 2022/ Mascherine e norme: chi è positivo...

Nel frattempo, l’Istituto Superiore di Sanità ha lanciato un nuovo allarme, ricordando che ormai l’indice di contagio Rt è tornato oltre la famigerata soglia epidemica di 1. Si tratta della conseguenza della lenta ma costante ripresa dei contagi osservata non soltanto nella Regione Lombardia ma in tutta Italia. Dati più aggiornati permetteranno di quantificare con precisione il valore di Rt. Per il momento, secondo CovidTrends è pari a 1,2 mentre per CovidStat si assesta a 1,04.











© RIPRODUZIONE RISERVATA