Bollettino Coronavirus Lombardia 27 agosto/ 3.017 nuovi casi e 18 morti

Anche oggi l’appuntamento è con il bollettino coronavirus Lombardia. Cosa dicono i dati sulla pandemia aggiornati ad oggi? Lo scopriremo come ogni giorno nel pomeriggio, quando alle 17 verranno resi noti gli ultimi dati. Scopriamo intanto i numeri di ieri, venerdì 26 agosto 2022. Nelle ultime 24 ore precedenti all’ultimo bollettino sono stati registrati 3.017 nuovi casi positivi su 19.504 tamponi effettuati tra molecolari e antigenici. Il tasso di positività si attesta dunque al 15,4%. In Lombardia, confermati 18 morti per Covid-19 che portano il totale da inizio pandemia a 42.172. In calo i ricoverati negli ospedali lombardi: -1 paziente in terapia intensiva (22) e -42 pazienti negli altri reparti Covid (715).

Andando a vedere i numeri dei nuovi positivi per provincia, il bollettino coronavirus Lombardia ci dice che abbiamo 822 nuovi casi a Milano di cui 297 a Milano città; Bergamo: 315; Brescia: 518; Como: 154; Cremona: 103; Lecco: 119; Lodi: 48; Mantova: 144; Monza e Brianza: 219; Pavia: 201; Sondrio: 69; Varese: 239.

Come ogni settimana, l’ISS ha reso noto il report settimanale. Il tasso di occupazione delle terapie intensive è in calo al 2,4% (mentre era al 2,7% sette giorni fa). I ricoverati in area medica con sintomi Covid sono scesi al 9,4% rispetto all’11% del precedente report Iss. Il rapporto della FIASO (Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere) pubblicato questa settimana mostra inoltre come negli ultimi 7 giorni siano calati anche i ricoveri generali di persone con Covid-19.

Gianni Rezza, direttore generale Prevenzione del ministero della Salute ha segnalato inoltre il “leggero incremento nel numero di nuovi casi di Covid-19 nel nostro Paese e il tasso di incidenza si fissa a 277 casi per 100mila abitanti”. In ribasso, invece, l’indice Rt, sceso allo 0,74%, al di sotto quindi della soglia epidemica. Non bisogna però abbassare l’attenzione, come ha sottolineato lo stesso Rezza: bisogna proseguire sulla strada dei vaccini, soprattutto per gli Over 60.

