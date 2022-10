Bollettino Coronavirus Lombardia 27 ottobre 2022/ Galli: “no a censura su decessi”

Bollettino Coronavirus Lombardia: i dati di ieri

Nel pomeriggio di oggi, giovedì 27 ottobre 2022, è attesa la diffusione del nuovo bollettino coronavirus della Regione Lombardia. Potremo quindi capire come sta evolvendo la situazione dei contagi, e per avere un quadro più completo è utile riepilogare i dati riferiti alla giornata di ieri. Lo scorso bollettino coronavirus ha registrato 6.216 nuovi casi di contagi da covid su oltre 38 mila tamponi processati tra molecolari e antigenici. Il tasso di positività si è quindi fermato al 16,2%, in linea con quello ottenuto a livello nazionale, mostrando una riduzione rispetto al 17,4% della giornata di martedì.

Il bollettino coronavirus della Lombardia riferito a ieri ha annotato anche il triste dato di 22 ulteriori decessi. Dall’inizio della pandemia, la Regione ha assistito alla morte di 43.012 persone. La situazione relativa alla pressione sugli ospedali ha evidenziato l’ingresso di 1 paziente nelle terapie intensive nella giornata di ieri, portando il totale a 22 ricoverati. Sono state invece 9 le persone dimesse dagli altri reparti covid, che ieri ospitavano 1.155 pazienti.

Bollettino coronavirus Lombardia, Galli torna sul dibattito del conteggio dei morti

Il bollettino coronavirus rilasciato dalla Regione Lombardia ieri, 26 ottobre, ha fotografato anche la distribuzione dei contagi nelle province. In particolare, i dati parlano di 1.839 nuovi casi a Milano, di cui 668 a Milano città. Proseguendo, i numeri delle altre province sono i seguenti. Bergamo: 464; Brescia: 685; Como: 453; Cremona: 223; Lecco: 215; Lodi: 147; Mantova: 284; Monza e Brianza: 592; Pavia: 401; Sondrio: 101; Varese: 694.

Massimo Galli, direttore del reparto di Malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, all’Adnkronos Salute è tornato a parlare della questione del conteggio dei decessi “con” e “per” covid: “al Ministero della Salute e alle Regioni compete dirci quante sono ogni giorno le persone che muoiono avendo un’infezione da coronavirus. Per stabilire quanti di costoro sono morti per colpa del virus e quanti sono morti essendo anche accidentalmente contagiati questa è valutazione successiva, che va fatta con studi di approfondimento. Non ha senso deciderlo preventivamente”. E ha aggiunto: “Tocca ai lavori scientifici di approfondimento chiarire se queste persone sono state uccise dall’infezione. Ma una specie di censura preventiva che voglia far selezionare i dati da chi ha il compito di segnalare credo che non sia accettabile”.

