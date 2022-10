Bollettino Coronavirus Lombardia 28 ottobre 2022/ “Covid? Oggi completamente diverso”

Bollettino coronavirus Lombardia: i dati di ieri

Come ogni giorno, aspettiamo il bollettino coronavirus della Lombardia con i dati sulla pandemia aggiornati ad oggi, venerdì 28 ottobre 2022. Intanto, vediamo quelli che sono stati i numeri di ieri. Nelle 24 ore precedenti al report sono stati registrati 6.173 nuovi infettati su oltre 36 mila tamponi effettuati tra molecolari e antigenici. La percentuale di nuovi casi positivi sui test processati è arrivata al 16,8%. Registrati in regione anche 26 nuovi decessi, per un totale di 43.038 vittime di Covid-19 dall’inizio della pandemia. Negli ospedali lombardi, +1 paziente in terapia intensiva (23) e -47 pazienti negli altri reparti Covid.

Per quanto riguarda i nuovi casi positivi per provincia, vediamo che il bollettino coronavirus Lombardia di ieri dice che sono stati così divisi: Milano: 1.849 di cui 700 a Milano città; Bergamo: 512; Brescia: 685; Como: 410; Cremona: 258; Lecco: 222; Lodi: 161; Mantova: 287; Monza e Brianza: 535; Pavia: 341; Sondrio: 118; Varese: 654.

Schillaci, Ministro della Salute: “Malattia completamente diversa”

Schillaci, Ministro della Salute, ha parlato nel corso dell’inaugurazione dell’anno accademico a Tor Vergata: “Oggi la malattia è completamente diversa da quella che c’era una volta e quindi stiamo vedendo di fare in modo che man mano ci possa essere un ritorno ad una maggiore liberalizzazione. Quello che mi preme è che tutti i malati che sono rimasti indietro in questi anni, penso alla prevenzione, agli screening e ai malati oncologici possano finalmente avere una sanità migliore, più equa, che non dipenda dalla disponibilità economica, da dove uno è nato o abita in Italia”.

Il Ministro ha commentato anche la Commissione d’inchiesta sul Covid: “Credo sia utile fare chiarezza su quanto successo dal punto di vista amministrativo, come ieri è stato detto chiaramente dal primo ministro Meloni, quello è l’aspetto più importante e tutte le forze politiche di maggioranza e di opposizione sono d’accordo. Andare a vedere cosa è stato fatto sugli acquisti. Credo che sia corretto per dare un segnale ai tanti malati. Da oggi i soldi pubblici saranno spesi in maniera attenta e oculata”.











