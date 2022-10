Bollettino Coronavirus Lombardia 29 ottobre/ Bassetti: “Alcune regole sono superflue”

Bollettino Coronavirus Lombardia: i numeri di ieri

Nel pomeriggio verranno pubblicati i numeri relativi all’andamento della pandemia per quanto riguarda la regione Lombardia. In attesa di conoscere i dati aggiornati, andiamo a scoprire cosa dice il bollettino Coronavirus Lombardia di ieri, 28 ottobre 2022. Nelle 24 ore precedenti all’ultimo bollettino sono stati annotati 5.504 nuovi contagi su quasi 33 mila test processati tra molecolari e antigenici per una percentuale di casi positivi sui tamponi effettuati che si attesta al 16,8%. Registrati anche 23 nuovi decessi per un totale di 43.961 vittime di Covid-19 da febbraio 2020. Diminuiscono i ricoverati: +1 paziente in terapia intensiva (24) e -48 pazienti negli altri reparti (1.060).

Per quanto riguarda il bollettino coronavirus Lombardia di ieri vediamo che sono così distribuiti: Milano: 1.666 di cui 589 a Milano città; Bergamo: 476; Brescia: 581; Como: 393; Cremona: 186; Lecco: 175; Lodi: 117; Mantova: 246; Monza e Brianza: 524; Pavia: 350; Sondrio: 91; Varese: 570.

Bassetti: “Alcune regole sono superflue”

A Stasera Italia, Matteo Bassetti ha dichiarato: “I provvedimenti che si prendono oggi probabilmente si potevano prendere mesi prima, siamo di fronte ad un virus più contagioso ma senza dubbio meno aggressivo e meno letale di quanto lo fosse anche soltanto un anno fa”.

“Credo che andare nella direzione di una convivenza con il virus voglia dire limitare alcune regole che sono state utili in un certo periodo ma che oggi finiscono per essere probabilmente superflue”. Sulle mascherine, Bassetti ha spiegato il proprio punto di vista: “Manterrei una forte raccomandazione dell’uso della mascherina negli ospedali e nelle strutture assistenziali per una protezione nei confronti delle persone che stanno in ospedale e nelle rsa non solo dal covid ma da tutti i virus”.

