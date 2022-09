Bollettino Coronavirus Lombardia 29 settembre/ 6.546 nuovi contagiati. 6 i decessi

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA: I DATI DI IERI

In attesa del solito bollettino coronavirus della Lombardia con i dati aggiornati sulla pandemia, che verrà diramato nel pomeriggio, vediamo i numeri di ieri, mercoledì 28 settembre 2022. Nelle 24 ore precedenti al bollettino, sono stati registrati 6.546 nuovi contagiati su oltre 33 mila tamponi processati. La percentuale di casi positivi è del 19,6%. In Lombardia, sono 6 i nuovi decessi nel bollettino di ieri, per un totale di 42.532 vittime di Covid-19 da febbraio 2020. Per quanto riguarda i ricoverati negli ospedali lombardi: nella giornata di ieri sono stati 19 i nuovi pazienti nei reparti generali Covid (totale 517) e +1 paziente in terapia intensiva (8).

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 26 SETTEMBRE/ 1.452 casi e 9 morti, positività 15,3%

I nuovi casi positivi per provincia riportato dal bollettino coronavirus Lombardia di ieri, 28 settembre, vedono in testa Milano con 1.765 nuovi casi di cui 689 a Milano città; Bergamo: 610; Brescia: 926; Como: 553; Cremona: 231; Lecco: 239; Lodi: 175; Mantova: 290; Monza e Brianza: 563; Pavia: 296; Sondrio: 173; Varese: 577.

Bollettino coronavirus Lombardia 25 settembre/ 3.120 casi, 8 morti e positività 15,3%

BASSETTI: “LAVARSI LE MANI RESTA IMPORTANTISSIMO”

Matteo Bassetti direttore della clinica Malattie Infettive del San Martino di Genova, ha affermato: “Sulle mascherine credo sia giusto andare avanti. Mi auguro che le persone abbiano imparato in questi tre anni che lavarsi le mani è importante a prescindere dal covid; i dispenser nei luoghi pubblici, nelle scuole, negli aeroporti sono un fatto di civiltà. Prima ancora di pensare al covid, si pensi a tutti gli altri microbi che possono stare sulle mani e ci possono portare dei problemi”.

L’infettivologo ha continuato invitando la popolazione a lavarsi le mani quanto più possibile: “Uno dei messaggi che noi infettivologi portiamo sempre è che lavarsi le mani salva la vita, quindi cerchiamo di non dimenticarcelo. In questo momento si parla troppo di tutto tranne di salute, di sanità e anche dei problemi infettivologi. Me ne dispiaccio perché vuol dire essersi dimenticati da dove siamo partiti”.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 24 SETTEMBRE/ Dati: +4.081 casi, 14 morti

© RIPRODUZIONE RISERVATA