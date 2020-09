Bollettino coronavirus Lombardia 29 settembre/ “Regione terzultima per diffusione”

Appuntamento attorno alle ore 17.00 con il bollettino coronavirus della Lombardia di oggi, martedì 29 settembre 2020. Ieri la Regione ha registrato 119 casi positivi al Covid-19, ma c’è da annotare il sensibile calo di tamponi processati: 7.933, la metà rispetto a quelli di domenica. Dei nuovi contagiati, 11 sono debolmente positivi e 2 individuati a seguito di test sierologici. Questo il bilancio di nuovi infettati per provincia: 65 nella provincia di Milano, 8 nella provincia di Bergamo, 14 nella provincia di Brescia, 1 nella provincia di Como, 1 nella provincia di Cremona, 1 nella provincia di Lecco, 1 nella provincia di Lodi, 2 nella provincia di Mantova, 12 nella provincia di Monza e Brianza, 4 nella provincia di Pavia e 10 nella provincia di Varese. Nessun nuovo caso nella provincia di Sondrio. Rilevati 2 nuovi decessi per coronavirus, totale di 16.948 vittime dall’inizio dell’epidemia, mentre sono 20 i pazienti guariti-dimessi.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA: LE ULTIME NOTIZIE

In attesa del bollettino coronavirus della Lombardia di oggi, arrivano le parole di Giulio Gallera. Intervenuto a margine di un convegno organizzato dalla Fondazione The Bridge, l’assessore al Welfare ha fatto il punto della situazione sull’emergenza sanitaria in Regione: «Oggi il numero dei contagiati in Lombardia per il numero di abitanti ci porta ad essere la terzultima regione per indice di diffusione del virus. Noi stiamo facendo uno straordinario lavoro per correre dietro al virus, per cercare di mettere in isolamento quelli che sono infetti e asintomatici, per ridurre il più possibile il rischio di una tensione negli ospedali lombardi». Giulio Gallera ha poi aggiunto: «Non è più il momento, per noi non lo è mai stato e non doveva mai esserlo, per usare il virus come strumento di lotta politica, dobbiamo rispetto a quella che è la più grande emergenza sanitaria avvenuta dal dopoguerra a oggi».

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA: DATI 28 SETTEMBRE





