BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 3 AGOSTO/ Positività 17.3%, in T.I. 50 pazienti

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, GLI AGGIORNAMENTI DI IERI

Anche oggi, mercoledì 3 agosto, alle 17 arriverà puntuale il bollettino coronavirus della Regione Lombardia con i dati aggiornati sull’andamento della pandemia. Mentre attendiamo la pubblicazione dei dati ufficiali, facciamo il punto della giornata di ieri per capire come si sta evolvendo questa inedita ondata di contagi estiva, molto intensa nonostante le temperature record. Ieri, martedì 2 agosto, a fronte di 51.207 tamponi processati sono stati individuati 8.860 nuovi positivi al Covid-19. Si tratta di una percentuale pari al 17,3%, che segna un aumento rispetto al 14,8% che aveva caratterizzato la giornata di lunedì e che aveva fatto ben sperare in un ulteriore allentamento della nuova ondata.

Baus, il cerotto smart per le ecografie/ Immagini nitide e monitoraggio salute

Il bollettino emanato ieri dal Pirellone ha anche registrato un nuovo, triste aumento dei decessi, che nella giornata di ieri sono stati 29, portando così il totale della Regione a 41.613. Diminuisce invece l’occupazione delle terapie intensive, con 3 soggetti che sono stati dimessi nella giornata di ieri, riducendo così il totale a 50 ricoverati. Negli altri reparti Covid invece sono state dimessi 24 pazienti, e ora ne restano 1.375.

Rsa Manfredonia, maltrattamenti e violenza sessuale/ 4 operatori ai domiciliari

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA: LA SITUAZIONE DELLE PROVINCE E L’AUMENTO DEI CONTAGI

Scendiamo più nel dettaglio ed esaminiamo i contagi registrati ieri nelle Province della Lombardia e riportati nel bollettino della Regione. In testa si conferma ancora una volta Milano con 2.440 nuovi casi, di cui soltanto 796 sono localizzati a Milano città. A Bergamo sono stati rilevati 970 nuovi positivi, a Brescia 1.147 e a Como. 464. Il bollettino prosegue con i seguenti dati per le Province di Cremona: 398 nuovi casi; Lecco: 263; Lodi: 274; Mantova: 604; Monza e Brianza: 671; Pavia: 578; Sondrio: 142; e infine Varese: 735.

Virus 'Usutu' in zanzare, scatta l'allarme a Nuoro/ Malattia simile a Febbre del Nilo

Il trend registrato ieri sembra quindi frenare la decrescita dei contagi e si attende l’aggiornamento di oggi per scoprire se si tratta di un’anomalia oppure di una tendenza forse dovuta al grande movimento degli italiani verso le vacanze. La grande protagonista di questa ondata è senza dubbio la variante Omicron 5, ma nei giorno scorsi gli immunologi hanno ipotizzato che possa essere soppiantata dalla variante Centaurus nelle prossime settimane, forse addirittura prima dell’autunno. Sentito da CataniaToday, il virologo Fabrizio Pregliasco ha infatti spiegato che questa possibile variante ha “i numeri per diventare la prossima protagonista della pandemia (…) fra 2/3 mesi” perché avrebbe “una maggiore capacità di trasmissione, superiore a quella di Omicron”. Per il momento, però, non ci sono dati che indicherebbero una maggiore gravità di Centaurus rispetto a Omicron.











© RIPRODUZIONE RISERVATA