Bollettino coronavirus Lombardia 3 ottobre/ Cala tasso positività, aumentano ricoveri

IL BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA DI IERI

Come d’abitudine da febbraio 2020, attorno alle 17 dovrebbe arrivare il quotidiano aggiornamento al bollettino coronavirus della Lombardia, con i dati registrati nella giornata di oggi, lunedì 3 ottobre. Nell’ultimo periodo sembra che la ripresa dei contagi sia stata ormai appurata, con dati che sembrano essere più volte in crescita che in calo. Inoltre, bisogna considerare che nella giornata di oggi è probabile che si registri una nuova diminuzione dei contagi, ma sarà per lo più dovuta al fine settimana che tendenzialmente è stato sempre legato a dati minori rispetto alla settimana.

In ogni caso, nel frattempo che attendiamo che il bollettino coronavirus della Regione Lombardia riceva il suo quotidiano aggiornamento, recuperiamo i dati della giornata di ieri, utili per tracciare un disegno mentale dell’andamento della pandemia nelle ultime giornate. Ieri i nuovi contagi all’interno della Regione sono stati 4.896, individuati grazie all’analisi di 25.694 tamponi. Dati che si traducono in un tasso di positività pari al 19%, in calo rispetto alla giornata di sabato, in cui era fisso al 19,9%.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, I DATI NELLE PROVINCE

Dunque, il bollettino coronavirus della Lombardia nella giornata di ieri, domenica 2 ottobre, sembra aver registrato una diminuzione importante del tasso di positività, ma è importante tenere a mente proprio il fatto che potrebbe trattarsi dei classici errori dei dati del fine settimana. In ogni caso, comunque, ieri purtroppo si sono registrati anche 12 nuovi decessi, che hanno portato il totale a quota 42.568 dall’inizio di febbraio 2020 ad oggi. Similmente, nell’ultimo periodo si sta assistendo anche ad un generale aumento dei ricoveri, anche se negli ospedali i dati rimangono piuttosto sotto controllo per ora.

Ieri il bollettino coronavirus della Lombardia ha registrato 1 ingresso in terapia intensiva (che ha portato il totale dei pazienti attualmente ricoverati a quota 10), mentre nei reparti ordinari ci sono stati 17 nuovi ricoveri (il totale è arrivato a 581). Guardando, infine, alla distribuzione provinciale dei contagi da coronavirus, rimane sempre Milano in testa con 1.272 casi registrati ieri. Seguono: Bergamo (449); Brescia (675); Como (426); Cremona (164); Lecco (209); Lodi (113); Mantova (199); Monza e Brianza (439); Pavia (244); Sondrio (150) e Varese (443).











