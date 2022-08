Bollettino coronavirus Lombardia 4 agosto/ Positività in calo, -3 in T.I.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, GLI AGGIORNAMENTI DI IERI

In attesa di scoprire il contenuto del nuovo bollettino covid della Regione Lombardia, che sarà pubblicato sui canali ufficiali alle 16.30 di oggi, giovedì 4 agosto, riepiloghiamo i dati della giornata di ieri in modo da comprendere come sta evolvendo la situazione dei contagi. Ieri sono stati processati 35.737 tamponi, che hanno permesso di individuare 5.572 persone positive al Coronavirus. Il tasso di positività si è quindi attestato al 15,5%, in diminuzione rispetto al 17,3% della giornata di martedì. Dopo la leggera anomalia registrata ieri, quindi, il bollettino covid sembra evidenziare come la nuova ondata estiva stia lentamente lasciando la presa in questi giorni di caldo intenso.

In leggera diminuzione anche i decessi, che dai 29 di martedì sono passati ai 20 di ieri. In totale, in Lombardia sono decedute 41.633 persone dall’inizio della pandemia. Bene anche i dati sull’occupazione delle terapie intensive, con le dimissioni di 3 pazienti che portano quindi il totale a 47 ricoverati. Diminuisce anche la pressione sugli altri reparti Covid, dove le dimissioni di 27 ricoverati hanno portato il totale a 1.348 persone.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA: LA SITUAZIONE DELLE PROVINCE E LE NUOVE NORME PER GLI ASINTOMATICI

Ora osserviamo più da vicino la situazione dei contagi Provincia per Provincia, a cominciare da quella di Milano che presenta ancora una volta il maggior numero di casi di positività: ben 1.502 di cui circa un terzo (528) soltanto a Milano città. I dati riferiti a Bergamo parlano di 650 nuovi casi individuati ieri, mentre a Brescia sono stati 792 e a Como 253. Le rilevazioni del bollettino covid su Cremona hanno individuato 263 positivi, a Lecco 172; Lodi: 149; Mantova: 358; Monza e Brianza: 456; Pavia: 342; Sondrio: 77; e infine Varese con 412 nuovi casi.

La giornata di martedì ha fatto temere in una ripresa dei contagi e, anche se il bollettino covid sembra aver ridimensionato l’aumento, è possibile stimare che la diminuzione dei contagi sia messa a dura prova dalle vacanze e dalle maggiori occasioni di contatto e di assembramento. Nel frattempo, però, da stamattina si torna a discutere sulla possibilità di modificare le norme che regolano le tempistiche di isolamento delle persone positive. In particolare, il sottosegretario alla Salute Andrea Costa ha affermato che l’obiettivo è “convivere con il virus, e la convivenza significa anche rivedere e rivalutare le regole in caso di positivi senza sintomi”.











