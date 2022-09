Bollettino Coronavirus Lombardia 4 settembre/ Dati: tasso di positività all’11,8%

Anche in questa domenica 4 settembre 2022 è quasi tempo di imbattersi nel nuovo bollettino Coronavirus Lombardia, che, grazie ai dati statistici diffusi dal Ministero della Salute (come al solito, nel fine settimana la Regione si affida totalmente alle comunicazioni provenienti dal dicastero capitolino per ciò che concerne i numeri legati alla pandemia di Covid-19), permette di disporre di una fotografia aggiornata relativa ai nuovi casi di positività e alla pressione esercitata dai malati Covid sulle strutture nosocomiali.

Bollettino vaccini Covid oggi 4 settembre/ Dati: 90,17% italiani ha ricevuto due dosi

Riavvolgendo il nastro temporale di 24 ore, scopriamo che in Lombardia sono stati 2.511 i nuovi casi, a fronte di 21.295 tamponi effettuati, tra molecolari e antigenici (tasso di positività all’11,8%). In più, purtroppo, sono stati segnalati 17 morti, per un totale di 42.284 vittime dall’avvento della pandemia in regione. Infine, i ricoveri nei reparti ospedalieri sono in ribasso (586, -8), al pari di quelli nelle terapie intensive (14, -1).

Bollettino Coronavirus Italia 4 settembre/ Dati Min. Salute: tasso positività 11,6%

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 4 SETTEMBRE: IL COMMENTO DI PREGLIASCO

In attesa di scoprire il nuovo bollettino Coronavirus Lombardia, riportiamo le parole pronunciate ad Adnkronos Salute da Fabrizio Pregliasco, docente di Igiene presso l’università Statale di Milano e direttore sanitario dell’Irccs Galeazzi, secondo cui il vaccino “ha già dimostrato di dare un incremento come booster quarta dose e lo stesso vale per quanto riguarda la quarta dose con questo vaccino previsto per Omicron 1. Saremo sempre un po’ in ritardo: bisognerà capire quale sarà la prospettiva di rivaccinazione. Io, in termini di accettabilità e praticabilità, immagino una vaccinazione annuale con il vaccino più aggiornato disponibile nell’appuntamento autunnale-invernale. Ritengo che la proposta sarà di raccomandare la vaccinazione con una platea sovrapponibile a quella dell’influenza”.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 3 SETTEMBRE/ Dati: +2.511 casi, 17 morti

Infine, Pregliasco ha concluso dicendo: “Mi viene in mente un’immagine… Se una persona ha bisogno di un nuovo telefono perché ha rotto il suo smartphone, non è che deve aspettare per forza il nuovo modello. Purtroppo sui vaccini c’è una narrazione simile, secondo cui il modello attuale è già vecchio e inutilizzabile”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA