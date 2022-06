Bollettino Coronavirus Lombardia 5 giugno 2022/ Dati: positività in rialzo del 3,7%

Fa nuovamente capolino l’appuntamento con il bollettino Coronavirus Lombardia di oggi, domenica 5 giugno 2022, che anche in data odierna, per mezzo delle statistiche divulgate dal Ministero della Salute (nel fine settimana il Pirellone fa affidamento ai dati provenienti da Roma, ndr), propone i numeri aggiornati circa l’andamento della pandemia di Covid-19 a livello regionale, concentrandosi in particolare sul numero dei nuovi positivi e sulla pressione esercitata dai malati Covid sulle strutture nosocomiali disseminate sul territorio lombardo, fortunatamente stabile/in calo nell’ultimo periodo.

Volgendo lo sguardo al bollettino Coronavirus di ieri, scopriamo che nelle ultime 24 ore sono stati registrati 3.099 nuovi infettati su 27.600 tamponi processati, fra molecolari e antigenici. Purtroppo, sono stati anche segnalati 11 nuovi decessi, per un totale di 40.586 vittime di Covid-19 dall’inizio della pandemia. In netto rialzo la percentuale di casi positivi sui test effettuati: dal 7,5% all’11,2%. La situazione aggiornata vede +1 ricoverato in terapia intensiva (totale 35 degenti) e -21 pazienti negli altri reparti Covid (497 in tutto).

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 5 GIUGNO: IL COMMENTO DI PREGLIASCO

In attesa di leggere il bollettino Coronavirus Lombardia di oggi, riportiamo le parole pronunciate da Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università Statale e direttore sanitario dell’ospedale Galeazzi di Milano, ai microfoni della trasmissione “Mattina con noi” su Cusano Italia Tv: “Le previsioni per il Covid sono unanimi nel dire che quest’inverno una recrudescenza del virus ci sarà. L’ipotesi più probabile è che questo virus sia ormai meglio adattato, con la benevolenza di Omicron, che è meno cattivello, anche se non si è ancora raffreddorizzato come dice qualcuno. In più, abbiamo la vaccinazione e altri richiami vaccinali che saranno proposti a tutti”.

Ovviamente, un discorso valido a meno che non emerga “una variante carogna inattesa. È probabile che ci siano momenti di transizione verso l’endemia, il che vorrà dire una presenza con andamenti ondulanti: crescita nei periodi invernali e decrescita in quelli estivi. L’augurio è che queste onde siano un po’ come quelle di un sasso in uno stagno: le più alte sono le prime, ma poi vanno a digradare in un percorso pluriennale. Però tutto ciò non ci deve far abbassare troppo la guardia, mantenere ancora il buon senso e suggerire qualche restrizione”.











