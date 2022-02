Bollettino coronavirus Lombardia 6 febbraio/ 214 terapie intensive: contagi giù 70%

IL BOLLETTINO DI IERI

I contagi vanno giù, i ricoveri pure e la situazione anche in Lombardia è in netto miglioramento rispetto all’inizio di gennaio: in attesa del nuovo bollettino aggiornato a domenica, i dati emersi ieri nel report quotidiano di Regione Lombardia mostrano un’ennesima inversione importante per lo sviluppo della pandemia da coronavirus.

Con 129.067 tamponi effettuati sono “solo” 11.136 le persone positive al Covid in Lombardia (tra venerdì e sabato): il tasso di positività cala rispetto alla media nazionale (8,6% contro 11% in Italia) mentre è sui ricoveri che proseguono le notizie migliori. 158 posti in area medica liberati nelle ultime 24 ore, con totale di 2.656 persone ricoverate: calano anche le terapie intensive a 214, -2 rispetto al giorno precedente. Al momento sono ancora positivi al coronavirus 291.151 lombardi: di questi però, 288.281 sono ancora in isolamento domiciliare senza di fatto sintomi Covid. Resta purtroppo alto il numero di vittime, altre 76 in Lombardia, con il dato da inizio pandemia che sale così a 37.569.

CORONAVIRUS LOMBARDIA, CROLLA CURVA CONTAGI

Come ha spiegato ieri nell’intervista al Quotidiano Nazionale di Michele Brambilla, la vice Presidente di Regione Lombardia Letizia Moratti, il merito del successo per l’inversione della curva – oltre a ciclicità delle ondate Covid – è da imputare al forte senso civico (e cura personale) messo in atto dai cittadini lombardi sul fronte vaccino. Con i nuovi dati arrivati sul bollettino, l’assessore al Welfare spiega «in Lombardia il 98% della fascia 20/29 anni già vaccinato o prenotato, una fascia di età con un rischio bassissimo di ammalarsi. Questa è generosità». Osservando le statistiche elaborate dalla Direzione Welfare della Regione negli ultimi giorni si può ben vedere come dal 18 gennaio ad oggi i contagi sono calati del 70%, le persone in isolamento domiciliare più del 40% e soprattutto le ospedalizzazioni del 27%: la Lombardia resta ancora in zona gialla ma si avvicina più alla bianca che alla arancione, tenuto conto che ormai le restrizioni dei “colori” sono applicate solo alle persone non vaccinate. Si preannuncia dunque per metà febbraio, se non cambiano le condizioni del report settimanale in Cabina di regia, la Lombardia diverrà zona bianca.

