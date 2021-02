Bollettino coronavirus Lombardia 6 febbraio/ Lettera di Fontana al Governo

Nell’ultimo bollettino coronavirus della Lombardia è stato registrato un aumento di casi positivi, con un ribasso dei ricoverati in TI. Come vi abbiamo raccontato, venerdì sono stati rilevati 2.504 nuovi contagiati su oltre 39 mila tamponi processati. La percentuale dei positivi sui tamponi effettuati è salita al 6,4%, mentre il conto dei guariti ha superato quota 470 mila persone. +46 i decessi, totale di 27.345 vittime dall’inizio dell’emergenza sanitaria, mentre è stato registrato un -3 tra i pazienti in terapia intensiva. +10 i ricoverati negli altri reparti Covid.

Questo il bilancio di nuovi casi positivi per provincia: +600 casi positivi in provincia di Milano (di cui +243 Milano città), +124 in provincia di Bergamo, +488 in provincia di Brescia, +311 in provincia di Como, +44 in provincia di Cremona, +106 in provincia di Lecco, +31 in provincia di Lodi, +111 in provincia di Mantova, +140 in provincia di Monza e Brianza, +110 in provincia di Lecco, +77 in provincia di Sondrio e +301 in provincia d Varese.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA: LE ULTIME NOTIZIE

In attesa del bollettino coronavirus della Lombardia di oggi, sabato 6 febbraio 2021, torniamo sulla lettera inviata dal presidente Attilio Fontana al Governo. La Regione chiede un allentamento delle misure: entrando nel dettaglio, l’assessore al Welfare Letizia Moratti e l’assessore alla Cultura Bruno Galli hanno chiesto all’esecutivo l’apertura dei ristoranti fino alle ore 22.00, la riapertura di teatri e cinema, senza dimenticare i musei nel fine settimana. «Possono e anzi devono essere riaperti, pur con tutte le misure di prevenzione che garantiscano un distanziamento in totale sicurezza, e nel rispetto del coprifuoco fissato per le ore 22, alla luce dei dati dell’andamento epidemiologico e della necessità di scongiurare la crisi del settore dello spettacolo e dell’intrattenimento, ma anche soprattutto a tutela del valore della cultura», si legge nella lettera inviata a Roma, come riporta Repubblica. Il governatore Fontana ha inoltre rimarcato che la decisione venga presa al di là della crisi politica in atto, e si è già acceso il dibattito tra esperti, tra la frenata del Cts e l’apertura del viceministro Sileri.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA: DATI 5 FEBBRAIO 2021





