Bollettino coronavirus Lombardia 6 marzo/ Tasso positivi 7,5%: migliorano ospedali

Con la conferma anche per la prossima settimana della Lombardia in zona bianca, la situazione del coronavirus a livello regionale segue di pari passo la diminuzione dell’emergenza nazionale: in attesa del nuovo bollettino in arrivo dopo le ore 17 oggi 6 marzo, i dati emersi ieri confermano una Lombardia sul finire della quarta ondata Covid.

Con gli ultimi 56mila tamponi processati, sono stati solo 4.226 i nuovi casi segnalati tra venerdì e sabato, con un tasso di positività in discesa al 7,5% e con purtroppo ancora 32 decessi positivi al Covid, totale sale così da inizio pandemia a 38.758 morti assimilati al sars-CoV-2. Al momento i cittadini lombardi ancora positivi al tampone sono 111.695, di cui però 119.765 sono in isolamento domiciliare, 81 soli in terapia intensiva (-8 in 24 ore) e 849 i ricoverati nei reparti Covid con sintomi, -45 rispetto al bollettino del giorno precedente.

LOMBARDIA, MIGLIORAMENTO NETTO NEGLI OSPEDALI (NON SOLO PER COVID)

La situazione attuale dei contagi nelle città di Lombardia vede l’ultimo bollettino coronavirus segnalare 1.389 casi a Milano (sui 4.226 registrati ieri), segue Bergamo 285, a Brescia 489, a Como 314, a Cremona 166, a Lecco 104, a Lodi 86, a Mantova 224, a Monza e Brianza 343, a Pavia 208, a Sondrio 68 e a Varese 381. Migliora e parecchio la situazione negli ospedali della Lombardia, con l’emergenza di questa quarta ondata sempre più “scemata” con riflessi positivi anche non solo sui malati Covid: «La Sanità lombarda è impegnata a ridurre le liste d’attesa aumentando le prestazioni erogate rispetto al 2019, ultimo anno pre pandemia, e attraverso un sistema premiale e di decurtazioni per gli ospedali in base al rispetto dei tempi d’attesa», ha annunciato oggi la vicepresidente di Regione Lombardia Letizia Moratti nell’intervista a “La Repubblica”, commentando i dati in arrivo dal Welfare regionale sulla situazione degli ospedali. «Le performance degli ospedali lombardi, nonostante la pandemia, sono notevolmente migliorate negli ultimi due anni, tanto che in ambito chirurgico oncologico, oltre tre cittadini su quattro ricevono le prestazioni chirurgiche nei tempi previsti», rivela all’ANSA l’assessorato alla Sanità lombarda, citando l’attività di monitoraggio e controllo sul livello dei servizi offerti e sulle performance delle strutture del Servizio Sanitario Regionale. Con la riduzione dell’incidenza di casi Covid in Lombardia, è stato disposto un dettagliato piano di rientro delle prestazioni sanitarie che ha già prodotto in sei mesi «il recupero di oltre 17.000 ricoveri chirurgici non oncologici e oltre 530.000 prestazioni ambulatoriali, prevalentemente visite e radiologia». Segnaliamo qui il nostro nuovo approfondimento sulle origini del Covid in Lombardia e in Italia ben prima del cosiddetto “paziente O” di Codogno.

