Bollettino coronavirus Lombardia 6 settembre/ Galli: “Ancora poche quarte dosi”

Puntualmente verso le 17 di oggi, martedì 6 settembre, dovrebbe essere pubblicato dal Ministero della Salute l’aggiornamento al bollettino coronavirus della Regione Lombardia, con i dati aggiornati su contagi, decessi, guarigioni e ricoveri. Mentre attendiamo il nuovo bollettino aggiornato, però, potrebbe essere utile recuperare i dati di ieri, utili a tracciare un’idea su come stia procedendo la situazione pandemica nella regione. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 738 nuovi casi a fronte di 7.692 tamponi processati.

Ottimo, dunque, l’indice di positività registrato nel bollettino coronavirus della Lombardia di ieri, che si attestava a quota 9,5%. Purtroppo, il bollettino registra anche 4 decessi nella giornata di ieri, anche se va sottolineato che è in forte calo. Ottima la situazione ospedaliera, con nessun ricovero in terapia intensiva (per un totale stabile di 13 pazienti) e con +6 pazienti nei reparti ordinari. Dal punto di vista delle province, infine, Milano si posiziona sempre al primo posto con 215 contagi (dei quali 110 in città), seguita da Brescia con 138 casi e da Monza e Brianza con 74 nuovi contagi.

Nel frattempo che attendiamo che la Regione e il Ministero della Salute aggiornino il bollettino coronavirus della Lombardia con i dati su contagi, decessi ed ospedalizzazioni odierne, recuperiamo un attimo tutte quelle notizie che da due anni si susseguono rapide nel trascorrere delle giornate. In particolare, in queste ore si parla molto dello studio che evidenzia il fatto che Centaurus risponde agli anticorpi in modo analogo ad Omicron 5, che ha contagiato buona parte della popolazione.

Massimo Galli ha commentato la notizia, sottolineando come “Centaurus non risulta sfuggire agli anticorpi più della variante Omicron 5”. Un dato “rassicurante” secondo il direttore del reparto malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, “sia rispetto alle persone che hanno fatto il vaccino sia quelle curate con anticorpi monoclonali”. Tuttavia, per Galli è importante anche prima testare come sarà la “reale situazione epidemiologica nel contesto sociale”, molto diverso in Italia rispetto che in India, dove è stata osservata su larga scala. Galli conclude sottolineando anche come “la pandemia non finisce per decreto e la prossima stagione vede ancora, nel nostro Pese, poche quarte dosi di vaccino somministrate”.

