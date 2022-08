Bollettino coronavirus Lombardia 7 agosto/ Positività cala a 13,4%, 1.148 ricoverati

La Lombardia continua ad essere una delle regioni più monitorate per quanto concerne l’epidemia di Coronavirus, per cui anche oggi, domenica 7 agosto 2022, si attende il consueto bollettino del Ministero della Salute con i dati relativi ai nuovi positivi, ai decessi e alle ospedalizzazione. In attesa dell’ultimo aggiornamento, però, andiamo a vedere quello della giornata di ieri. Per fortuna la situazione è in netto miglioramento: il picco della curva dei contagi è stato raggiunto ormai diversi giorni fa e adesso l’estate prosegue con il suo corso, senza rischi di un incremento delle misure di restrizione per gli italiani.

Il bollettino di ieri ha segnalato 4.328 nuovi casi a fronte di 32.173 tamponi processati, sia molecolari sia rapidi. Il tasso di positività, in virtù di questi numeri, è sceso al 13,4%. La maggior parte dei positivi si trova nel capoluogo di regione. A Milano ne sono stati segnalati 1.088, a Bergamo 474, a Brescia 666, a Como 228, a Cremona 203, a Lecco 149, a Lodi 123, a Mantova 261, a Monza e Brianza 330, a Pavia 271, a Sondrio 69 e a Varese 362. Per quanto riguarda i morti, ne sono stati registrati 39 nelle ultime 24 ore. La situazione negli ospedali resta sotto controllo. Le persone attualmente positive al Coronavirus sono infatti 93.956, di cui 92.774 in isolamento domiciliare e soltanto la restante parte ricoverata.

CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI BUONI MA ALLERTA RESTA ALTA

Nonostante i dati del bollettino Coronavirus in Lombardia così come nelle altre regioni d’Italia siano piuttosto buoni, l’allerta nel Paese deve restare alta. A sottolinearlo è stato anche Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute. “La pandemia non è finita. Il virus c’è e rialzerà la testa in autunno: non è sparito”, ha detto ai microfoni di SkyTg24 nelle scorse ore. “Mi piacerebbe però che nel corso della campagna elettorale si parlasse un po’ di più della sanità nel suo complesso. I governi degli ultimi anni hanno fatto molto in questo senso. Ma molto rimane da fare”.

