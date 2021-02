Bollettino coronavirus Lombardia 7 febbraio/ Chiesta riapertura serale dei ristoranti

E’ atteso nel pomeriggio il nuovo bollettino coronavirus della regione Lombardia, i dati di oggi, domenica 7 febbraio, con tutti gli ultimi aggiornamenti su contagi, vittime, guariti e situazione ospedaliera. Ieri la regione Lombardia è stata ancora una volta quella che ha fatto registrare più casi, leggasi 1.923 di cui 82 debolmente positivi, a fronte di 36.092 tamponi processati fra molecolari e antigenici. Il rapporto di positività è stato pari al 5.3%, leggermente più alto della media nazionale, mentre le vittime sono state 50.

Bene la situazione negli ospedali, dove si è registrato un doppio calo in terapia intensiva (354 posti letto occupati, 5 in meno), e nei reparti di degenza ordinaria, dove al momento troviamo 3.540 persone ricoverate col covid, 9 in meno rispetto alla precedente comunicazione. Milano è stata la provincia che ha fatto registrare ieri più casi, 515, seguita da Brescia a 369, con Monza a 218. Chiudono Sondrio e Lodi rispettivamente a quota 37 e 35.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 7 FEBBRAIO, CHIESTA RIAPERTURA SERALE RISTORANTI

Intanto nella giornata di ieri i vertici di regione Lombardia, a cominciare dal presidente Fontana, arrivando fino alla vice-Letizia Moratti, hanno lanciato un appello al governo affinchè i ristoranti possano riaprire almeno fino alle 22:00: “Teatri e cinema, insieme con i musei il sabato e la domenica – le parole dell’assessore al welfare e dell’assessore alla cultura, Stefano Bruno Galli – possono e anzi devono essere riaperti, pur con tutte le misure di prevenzione che garantiscano un distanziamento in totale sicurezza, e nel rispetto del coprifuoco fissato per le ore 22, alla luce dei dati dell’andamento epidemiologico e della necessità di scongiurare la crisi del settore dello spettacolo e dell’intrattenimento, ma anche soprattutto a tutela del valore della cultura”. L’appello prosegue: “E’ importante che tale decisione venga presa al di là della crisi politica in atto” in relazione “alla situazione di estrema emergenza in cui versa un’intera categoria”.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 6 FEBBRAIO





