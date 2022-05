Bollettino Coronavirus Lombardia 8 maggio 2022/ Dati: 40.109 morti da inizio pandemia

Il bollettino Coronavirus Lombardia fa ritorno anche nella giornata di oggi, domenica 8 maggio 2022, con una nuova diffusione a mezzo stampa dei dati da parte del Ministero della Salute, al cui report si affida completamente nel fine settimana il Pirellone. Una fotografia aggiornata e utile a comprendere i termini entro i quali si sta evolvendo il quadro pandemico di Covid-19 sul territorio regionale, con particolare riferimento ai nuovi casi rilevati e alla pressione esercitata dai pazienti positivi sulle strutture nosocomiali.

Volgendo rapidamente lo sguardo alle statistiche di ieri, segnaliamo che nelle ultime 24 ore sono stati annotati 5.305 nuovi contagi su quasi 42mila tamponi effettuati, fra molecolari e antigenici, con il tasso di positività, vale a dire la percentuale di casi positivi sui test processati, che si attesta esattamente al 12,6%. Sono stati inoltre confermati 15 nuovi decessi, per un totale di 40.109 vittime di Covid-19 in Lombardia da inizio pandemia. Infine, sono segnalati in calo i ricoverati negli ospedali lombardi: -2 pazienti in terapia intensiva (34) e -18 degenti negli altri reparti Covid (1.131).

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 8 MAGGIO 2022: IN CALO I CONTAGI NELLE SCUOLE

Mentre restiamo in attesa di leggere il nuovo bollettino Coronavirus Lombardia, riportiamo una buona notizia: fortunatamente, sono segnalati in calo i contagi Covid nelle scuole in Lombardia in tutte le fasce d’età nell’ultima settimana. Il numero maggiore di casi, si legge sulle colonne dell’agenzia di stampa nazionale ANSA, continua a registrarsi nelle superiori, in cui sono stati individuati “2.289 positivi tra il 25 aprile e il 1 maggio, 565 in meno rispetto alla settimana precedente. Seguono le elementari con 2.061 casi, le scuole medie con 1.557, gli asili nidi con 869, e le scuole dell’infanzia con 765”.

L’incidenza maggiore si è attestata nella fascia tra i quattordici e i diciotto anni con 484 casi su 100mila abitanti. Inoltre, prosegue il servizio pubblicato sul portale telematico dell’agenzia, “le classi entrate in sorveglianza nell’ultima settimana sono state 122, per un totale complessivo di 941. Il numero più alto si registra alle elementari con 345 classi isolate, seguite dalle superiori con 318, le medie con 175 e gli asili e nidi con 102”.











