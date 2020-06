Bollettino coronavirus Lombardia, conferenza stampa diretta video/ Dati 14 giugno

Pubblicità

Nella giornata di oggi verrà comunicato il nuovo bollettino della regione Lombardia, con dati aggiornati sull’epidemia di coronavirus. Gli ultimi numeri comunicati ieri sera dalla Protezione civile raccontano di una situazione in leggero miglioramento, con i nuovi casi di infezione che sono stati 210 (venerdì erano 272), anche se sono stati fatti meno tamponi, 9.474 contro i 14.837 di 24 ore prima (totale rapporto pari a 2.2%). Il computo degli infetti da inizio emergenza è così salito a quota 91.414, mentre resta stabile il numero dei ricoverati, con le terapie intensive ancora in calo, a quota 96, così come i ricoveri in altri reparti, scesi di 105 unità nelle ultime 24 ore per un totale di 2.252 persone ancora nelle strutture ospedaliere delle regioni. 426 invece il numero di guariti/dimessi, contro i 557 della giornata precedente. Cala anche il numero delle vittime, ieri in totale 23 (venerdì erano 31), per un totale di 16.428 decessi dal 21 febbraio. Milano continua ad essere la città più colpita, con quasi la metà dei casi di infezione, 97 su 210. Seguono Bergamo e Brescia, rispettivamente a quota 22 e 21, poi Cremona e Mantova.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, FONTANA: “MASCHERINE FINO AL 30/6”

Nella giornata di ieri il governatore Attilio Fontana ha comunicato la proroga dell’obbligo delle mascherine nei luoghi pubblici e all’aperto fino al 30 giugno, spiegando tale decisione con le seguenti parole: “Ho deciso di mantenere l’obbligo delle mascherine sino al 30 giugno, un decisione difficile ma supportata da evidenze scientifiche e dal recente studio americano coordinato dal premio Nobel per la chimica Mario J. Molina dell’Università della California. Ho chiesto questo ulteriore sacrificio ai lombardi, che dovranno sopportare anche il caldo di giugno ma non possiamo abbassare la guardia, non possiamo cedere ad un virus subdolo, invisibile e sempre pronto a colpirci”. Fontana ha aggiunto che dal 22 giugno prossimo partirà il progetto che permetterà di analizzare il plasma dei donatori ex pazienti covid e di raccogliere il plasma iperimmune: “Un lavoro di squadra nella ricerca di una cura contro il Covid-19 – le parole del presidente lombardo – ma anche un invito a donare proprio in occasione della Giornata Mondiale del Donatore: un gesto tanto semplice quanto di fondamentale importanza”.

BOLLETTINO LOMBARDIA, I DATI CORONAVIRUS DEL 13 GIUGNO





