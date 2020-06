Bollettino coronavirus Lombardia, conferenza stampa diretta video/ Dati 27 giugno

Nuovo appuntamento con il bollettino sull’epidemia di coronavirus della regione Lombardia. Anche oggi, sabato 27 giugno, spazio alla conferenza stampa in diretta video dal cuore di Milano, con l’aggiornamento circa gli ultimi dati sull’emergenza covid. In attesa dei nuovi numeri, diamo una ripassata a quella di ieri, con i casi che sono tornati a salire, ben 156 su un totale italiano di 259. La Lombardia si conferma quindi l’attuale “focolaio” italiano, anche se c’è da dire che dei nuovi casi, 72 sono debolmente positivi, mentre 51 sono stati individuati tramite test sierologici. 16 invece i nuovi decessi, e questo è un dato che fa ben sperare, essendo in calo rispetto a 48 ore fa (22). In totale le vittime da quando è scoppiata l’emergenza sono state 16.624, mentre i contagiati ben 93.587. Continua nel frattempo la massiccia campagna di tamponi, a ieri 1.004.753, con un +14.101 rispetto a giovedì. In terapia intensiva troviamo solamente 47 persone, mentre negli altri reparti sono 501 i pazienti, un calo importante rispetto ai 620 di giovedì.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, OBBLIGO DI MASCHERINA FINO A QUANDO?

Visti i dati ancora molto incerti, la regione deve ancora decidere se continuare o meno anche per il mese di luglio con l’obbligo delle mascherine all’aperto e nei negozi. La decisione arriverà entro e non oltre lunedì 29 giugno, tenendo conto che l’ordinanza scadrà il giorno dopo. Al momento l’ipotesi più probabile sembrerebbe essere quella di una proroga fino al 15 luglio, ma non è da escludere che alla fine si decida anche per uno stop. Si discute nel frattempo anche sulla ripresa degli sport di contatto, a cominciare dal calcetto, nonché sulla possibilità che le discoteche, gli ultimi esercizi ancora chiusi, possano riaprire prima della metà del prossimo mese. Fanno specie intanto i dati emersi da una campagna di screening nel comune di San Giovanni Bianco, nella bergamasca, dove il 40% della popolazione risulta aver avuto il covid-19: 1.700 cittadini su 4.700 sono stati sottoposti a test sierologici e poi a tampone, e di queste, circa 660 persone sono risultate positive.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, I DATI DEL 26 GIUGNO





© RIPRODUZIONE RISERVATA