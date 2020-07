Bollettino coronavirus Lombardia, conferenza stampa diretta video/ Dati 3 luglio

Nuovo bollettino sull’epidemia di coronavirus nella regione Lombardia. Anche oggi, venerdì 3 luglio, spazio alla diretta video della conferenza stampa riguardante l’andamento della curva epidemiliogica, che negli ultimi due giorni ha mostrato una tendenza al rialzo. Ieri sono stati segnalati 98 casi in più in regione, con l’aggiunta di ben 21 morti. I dati positivi giungono però dagli ospedali, dove sono stati dimessi 36 pazienti non gravi, con le terapie intensive che rimangono invece inalterati. 188 invece le persone guarite in totale, mentre a Milano situazione stabile, con 28 contagi fra città e provincia, di cui 17 nello stesso capoluogo lombardo. Giulio Gallera, assessore regionale al Welfare, ha commentato gli ultimi dati spiegando: “Continua il decremento del numero dei ricoverati (-36) e aumenta quello dei guariti (+188). Da segnalare inoltre che, relativamente ai 98 casi positivi, 30 fanno riferimento a test sierologici e 36 sono debolmente positivi. Per quanto riguarda i decessi, che purtroppo oggi sono 21, va sempre sottolineato che questi aggiornamenti sono riferibili alla tempistica con cui le anagrafi comunali e gli ospedali ci comunicano tali dati”.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, TEST SIEROLOGICI “MOBILI”

Continua intanto la massiccia campagna sierologica e a ieri sono stati eseguiti 502.510 test a 389mila cittadini, con l’aggiunta di 113mila fra operatori sanitari, socio-sanitari, forze dell’ordine, personale dei tribunali e via discorrendo. “Nei prossimi giorni, in Provincia di Lodi – ha annunciato sempre Gallera – verrà attivata una ulteriore importante campagna di screening sierologico che prevede la realizzazione di prelievi ematici ai cittadini che ancora non l’avevano eseguito”. L’assessore Foroni ha parlato di “ulteriore passo avanti nell’affrontare la fase post emergenziale, che si aggiunge alle diverse misure già prese dalla Lombardia in queste settimane per affrontare la crisi sanitaria”. Il mio ringraziamento va all’assessore Gallera per l’importante iniziativa a tutela della salute pubblica, condotta in condizioni di massima sicurezza per soddisfare le necessarie attività di follow up indispensabili in questa fase dell’emergenza sanitaria”. I test sierologici potranno essere effettuati anche in ambito extraospedaliero e in strutture mobili grazie ad un provvedimento approvato ieri in Giunta.

