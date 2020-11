Bollettino coronavirus Lombardia/ Da oggi 29 novembre è zona arancione: cosa cambia

Da oggi la Regione Lombardia è divenuta “zona arancione” per effetto dell’ordinanza siglata dal Ministro della Salute Roberto Speranza dopo le decisioni della cabina di regia anti-Covid dello scorso venerdì: in attesa del nuovo bollettino diffuso da Palazzo Lombardia, i numeri di ieri ancora confermano un’emergenza tutt’ora presente ma in diminuzione rispetto alle prime settimane della “seconda ondata”. E così si contano “solo” 4.615 nuovi casi in 24 ore, a fronte di 37.286 tamponi processati nelle ultime 24 ore: sono ancora alti i decessi purtroppo, +119 su 21.512 totali da inizio pandemia, mentre aumentano molto anche i guariti (+4.736), i debolmente positivi (432) e i riscontrati da test sierologico (63). Ad oggi in Lombardia sono positivi al coronavirus 130.315 persone: di queste, 121.780 sono in isolamento domiciliare, 919 in terapia intensiva (-6) e 7.616 in reparti Covid-19 (-253 tra venerdì e sabato). Le province invece più colpite restano Milano (+1.748), segue Varese 585, Como 448, Brescia 360, Pavia 269.

CORONAVIRUS LOMBARDIA: COSA CAMBIA DA OGGI

Mentre si è ancora in attesa del nuovo bollettino Covid-19 in arrivo nel pomeriggio, le nuove regole che da oggi sono attive in Lombardia sono per la prima volta da un mese a questa parte in lieve diminuzione per i cittadini lombardi: «Non è iniziata la stagione del liberi tutti», avverte il Presidente di Regione Attilio Fontana che invita i cittadini a «non abbassare la guardia» e a «comprare italiano, lombardo». Da oggi infatti riaprono i negozi e le attività commerciali mentre resta imposto il coprifuoco notturno tra le ore 22 e le 5 del mattino, salvo i comprovati motivi di lavoro, necessità e salute. Restano vietati gli spostamenti fuori Regione e fuori Comune, mentre resta solo la raccomandazione di non spostarsi internamente al proprio Comune; i negozi sono aperti ma restano chiusi bar e ristoranti, con asporto sempre consentito fino alle ore 22 e domicilio senza restrizioni. Chiusura dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi mentre sul fronte scuola resta la Dad per le superiori: 50% posti a disposizione sui mezzi pubblici, ancora chiuso teatri, cinema, sale giochi, piscine e palestre.



© RIPRODUZIONE RISERVATA