Bollettino coronavirus Lombardia, dati 1 agosto/ Ricoveri covid in calo in regione

Il bollettino coronavirus della regione Lombardia di oggi, domenica 1 agosto, è atteso come sempre in serata, subito dopo le ore 17/17:30. Anche nelle prossime ore scopriremo quindi le ultime sulla pandemia di covid nella regione governata da Fontana, quella che ha pagato il prezzo più alto per quanto riguarda sia gli infetti quanto le vittime per coronavirus. In attesa della nuova comunicazione, rivediamo il report di ieri, quando i casi di positività emersi sono stati in totale 777 su 39.400 tamponi processati, sia antigenici quanto molecolari.

Due numeri che hanno dato come risultante un tasso di positività pari a 1.9% sulla falsa riga di quello di ieri, ma ancora più basso rispetto alla media nazionale. In merito invece alla situazione ospedaliera, quella maggiormente attenzionata in questo periodo, i ricoveri sono in totale 25 in terapia intensiva (solo uno in più rispetto a ieri), con l’aggiunta di altri 206 in degenza normale (dato in calo di 5 unità rispetto a 48 ore fa), per un totale quindi di 231 pazienti affetti da covid nei nosocomi lombardi. Infine, sguardo ai casi divisi per province, con Milano che ha fatto registrare 231 fra città e provincia, seguito da Varese a quota 161, e da Como con 63 nuovi casi.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 1 AGOSTO: FAMIGLIARI VITTIME A BERGAMO

E a proposito del coronavirus e della Lombardia, non va dimenticato che la regione è stata quella più colpita dalla pandemia, fin dalle sue origini a febbraio 2020. Numerosi furono i casi soprattutto in quel di Bergamo, e anche le vittime furono migliaia durante la primavera dell’anno scorso. Una serie di eventi che hanno indotto i famigliari delle persone scomparse per covid a chiedere chiarezza per cercare di capire se qualcuno abbia sbagliato, e ieri, circa una sessantina di persone, si sono ritrovate prezzo Palazzo Frizzoni, la sede del municipio di Bergamo, con degli striscioni con scritto ‘#sereni’ (riportato anche sulle mascherine fa sapere l’edizione online dell’agenzia Ansa), una frecciatina nei confronti da quanto stabilito Commissioni parlamentari, che dovranno occuparsi solo di quanto accaduto prima del 30 gennaio di un anno, prima della dichiarazioni di emergenza nazionale. Fra chi è sceso in piazza vi era anche ex direttore sanitario dell’ospedale di Alzano Lombardo, Giuseppe Marzulli, i legali che hanno intrapreso la causa civile (fra cui l’avvocato Locati), e il generale Pier Paolo Lunelli.

