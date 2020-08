Bollettino coronavirus Lombardia, dati 1 agosto/ Solo 7 pazienti in rianimazione

Scopriremo attorno alle ore 17:00 di questa sera il nuovo bollettino della regione Lombardia riguardante l’epidemia di coronavirus. Anche oggi, sabato 1 agosto, è attesa la comunicazione che fornirà tutti i dati circa nuovi casi, dimessi, guariti, ricoveri e via discorrendo. Stando all’ultimo bollettino emesso, quello di ieri venerdì 31 luglio, i nuovi casi scoperti in regione sono stati 77, undici in meno rispetto alla precedente rivelazione. Quattro invece le vittime, per un totale di decessi dallo scorso 21 febbraio, giorno in cui è iniziato il caos, pari a 16.806. Il dato positivo è il nuovo ennesimo calo dei pazienti ricoverati nelle terapie intensive regionali, ad oggi solamente sette in tutta la Lombardia, sei in meno rispetto a giovedì. Negli altri reparti covid troviamo invece 148 pazienti (-3), mentre i guariti/dimessi sono aumentati di 97 unità, per un totale di 73.402, di cui 71.899 guariti e 1.503 dimessi. La provincia di Milano è al momento quella più infetta con 33 nuovi casi, di cui 20 nella sola città. Segue Bergamo a 17, mentre tutte le altre province risultano essere staccate, con un solo contagio a Como e Lodi, e zero a a Lecco e Sondrio.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, PIZZUL SUL “PIANO MARSHALL”

Due giorni fa il presidente della regione Lombardia, Fontana, aveva presentato un pacchetto di misure da 3.5 miliardi di euro per il rilancio dell’economia post-covid, una serie di azioni definite “piano Marshall”. Ieri è giunta la replica del Pd, capitanato dal capogruppo regionale Fabio Pizzul, che parlando con le testate cartacee e digitali del Gruppo Netweek da Alice Groppelli, ha spiegato: “Il PD è profondamente deluso da questa manovr – si legge su Primatreviglio.it in data 31 luglio – il presidente Fontana ha parlato di Piano Marshall per la Lombardia. Noi parliamo di ‘piano asfalto’ o di ‘legge mancia’, perché abbiamo solo visto distribuire fondi di una legge già approvata a maggio sul territorio regionale. Rispondendo solo alle domande degli enti locali. Nessuna visione strategica – ha aggiunto – e nessuna idea su come far ripartire realmente la Lombardia dopo la crisi pandemica ed ora quella economica. Ci aspettavamo uno scatto da parte di Regione Lombardia che non c’è stato, ed ha portato ad un assestamento di bilancio profondamente inadeguato”.

