Bollettino coronavirus Lombardia, dati 1 aprile/ 100 morti ma calo ricoveri

Il nuovo bollettino coronavirus della Lombardia di oggi, giovedì 1 aprile 2021. Scopriremo questa sera come sta evolvendo la situazione covid in quella che anche ieri è stata la regione con più casi in assoluto. Il bollettino comunicato nella serata di mercoledì ha segnalato altri 3.943 nuovi casi di contagio su 56.747 tamponi processati, per un tasso di positività pari al 6.9%, in linea con la media nazionale. Tornano a tre cifre i morti, ieri 100, in crescita di 15 rispetto alle 24 ore precedenti, mentre si registra un calo di ricoverati in terapia intensiva, e questo è senza dubbio una buona notizia, per un totale di 76 posti letto occupati in meno rispetto a martedì.

Moderna, scienziati Stanford diffondono formula vaccino/ Scoperta da fiale da buttare

La provincia di Milano continua ad essere quella con più contagi, altri 981 in 24 ore, con Brescia a quota 570 e Monza e Brianza in risalita a 467. Numeri che faranno restare la Lombardia in zona rossa almeno fino a tutta la settimana successiva a Pasqua, come fatto sapere ieri da Fontana, ma nel frattempo, si spera di ricevere buone notizie dalla campagna vaccinale.

Ilaria Capua "Coronavirus non andrà via"/ "Con vaccini ridurremo circolazione ma..."

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 1 APRILE, IL COMMENTO DI FONTANA

Ieri il commissario Figliuolo ha fatto visita ad alcuni centri di vaccinazione lombardi, accompagnato dal capo della Protezione Civile Curcio, e dal governatore lombardo: “La visita del direttore della Protezione Civile e del Commissario è stata molto importante e utile perché ha ribadito la bontà di quanto fatto fino ad ora da Regione Lombardia – le parole di Fontana – ma anche per la valutazione positiva del piano futuro, che è compatibile e in linea con quello nazionale”. In merito alle critiche sulla campagna di vaccinazione lombarda, Fontana ha aggiunto: “Il piano è stato considerato in linea e assolutamente compatibile con quello nazionale”, aggiungendo che le difficoltà avute “non hanno ridotto la capacità di vaccinare e il numero di vaccinazioni. Queste sono polemiche che io trovo stucchevoli e che non sono degne di un Paese come il nostro. Io credo che i numeri stanno dando ragione a chi sta lavorando e torto a chi sta cercando di speculare su qualche cosa che non funziona”.

Bollettino vaccini covid oggi 1 aprile/ 10.1 milioni di somministrazioni, immuni 3.1

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 31 MARZO





© RIPRODUZIONE RISERVATA