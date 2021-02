Bollettino coronavirus Lombardia, dati 1 febbraio/ Da oggi torna la zona gialla

E’ atteso dopo le ore 17:00 il nuovo bollettino coronavirus della Lombardia con i dati aggiornati ad oggi, lunedì 1 febbraio 2021. Prima del report odierno ripassiamo i dati di ieri, quando sono stati scoperti 1.438 nuovi contagi da covid, con la regione che è risultata essere ancora una volta quella con più casi, seguita da Campania ed Emilia Romagna. Il tasso di positività è al momento pari al 5.8%, alla luce dei 24.494 tamponi processati nelle ultime 24 ore e continua ad aumentare il numero delle vittime, ieri +24 per un totale da inizio pandemia, dallo scorso 21 febbraio, pari a 27.098.

A livello di province è sempre Milano ad essere quella con più casi, ieri altri 313 di cui 127 nella sola città, seguita a debita distanza da Monza e Brianza con 112, e poi da Como con 110. Chiudono le province di Sondrio e Lodi rispettivamente a quota +32 e +29. Bene la situazione ospedaliera, che registra al momento 3.503 persone ricoverate in totale causa covid, di cui 362 in terapia intensiva, dati che si confermano in discesa da ormai un paio di settimane a questa parte.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 1 FEBBRAIO, L’APPELLO DI GALLI

La domanda degli esperti, alla luce dei buoni numeri registrati negli ultimi tempi, sorge comunque spontanea: fino a quando durerà? Da oggi la regione Lombardia torna in zona gialla dopo più di un mese, e c’è il rischio che il nuovo senso di libertà venga percepito da qualcuno come un “liberi tutti”. A riguardo il professore Massimo Galli, infettivologo dell’ospedale Sacco-università degli Studi di Milano, ha spiegato: “Il cambio di colore non può e non deve essere ‘tana libera tutti’. Stiamo andando meglio, ma non tanto meglio da accantonare la prudenza: serve essere molto cauti”. Nel fine settimane appena passato si sono visti numerosi assembramenti a Milano, o per lo meno, le zone dello shopping in centro affollate, scene che fanno preoccupare.

