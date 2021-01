Bollettino coronavirus Lombardia/ Dati 1 gennaio 2021: tasso positività all’11,7%

Nella Regione Lombardia gli occhi sono puntati sui dati odierni del bollettino sull’epidemia Covid, perché il passaggio in zona gialla dal 7 gennaio dipende soprattutto dall’andamento. L’anno del Covid si è concluso qui con un aumento significativo di casi: sono 3.859 i positivi contro i 1.673 di mercoledì. All’incremento dei contagi corrisponde un numero maggiore di tamponi effettuati: 32.858 contro i 28.878 del giorno precedente. Il tasso di positività in un solo giorno è cresciuto di 4 punti percentuali, passando dal 7% all’11,7%. Alto anche il numero dei decessi: 85 contro gli 80 del giorno prima. Quindi, il totale dei deceduti dall’inizio dell’epidemia è arrivato a 25.123.

Per fortuna si riduce la pressione sugli ospedali: 180 in meno i posti nei reparti ordinari, per un totale di 3.437, invece sono aumentati i ricoveri nelle terapie intensive, dove si sono registrati 8 pazienti in più, per un totale di 489. Invece i guariti e dimessi sono stati 2.147. La provincia di Milano resta quella più colpita tra quelle lombarde: 1.106 nuovi casi, di cui 426 in città. C’è stata invece un’impennata a Varese con 650 positivi. Sono stati 590 a Brescia, quasi triplicati a Como con 287 positivi.

CORONAVIRUS LOMBARDIA, FONTANA SCETTICO SU TEMPI

I contagi risalgono nella Regione Lombardia, come testimoniato dall’ultimo bollettino sul coronavirus, ma intanto la campagna vaccinale anti Covid prosegue. «L’unico mezzo per sconfiggere il virus è il vaccino», evidenzia il governatore Attilio Fontana, che sta seguendo le operazioni con attenzione e purtroppo anche un po’ di scetticismo. «Non ci sono certezze sui tempi delle consegne né sulle effettive quantità che verranno distribuite e da parte di quanti e quali fornitori», ha aggiunto il presidente della Regione Lombardia, come riportato da Il Giorno. Se ieri la campagna vaccinale è cominciata al Policlinico di Milano, questa mattina invece è toccato all’Humanitas. Le vaccinazioni saranno poi estese a tutti i professionisti e staff dell’ospedale dopo che le prime dosi sono state inoculate a quelli impegnati nelle cure di pazienti fragili. «Abbiamo riscontrato grande entusiasmo tra gli operatori sanitari. Proseguiremo nei prossimi giorni a vaccinare tutti i professionisti dell’ospedale a mano a mano che arriveranno le dosi», il commento di Michele Lagioia, direttore sanitario di Humanitas.





© RIPRODUZIONE RISERVATA