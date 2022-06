Bollettino coronavirus Lombardia, dati 1 giugno/ -2 ricoverati, positività 8.8%

Il nuovo bollettino coronavirus di regione Lombardia di oggi, mercoledì 1 giugno 2022. Facciamo il punto sulla pandemia di covid analizzando tutti gli indicatori aggiornati sull’andamento del virus, a cominciare dal numero di infetti, che nel bollettino coronavirus Lombardia di ieri sono stati in totale 3.290 su 37.369 tamponi, per un tasso di positività dell’8.8 per cento. Numeri che si confermano in calo quindi, così come continuano a liberarsi i posti letto occupati dai malati covid negli ospedali.

Ad oggi in regione Lombardia vi sono 35 ricoverati in terapia intensiva, e altri 613 in area non critica, per una doppia variazione rispetto alla precedente comunicazione pari a +0 e -2. Infine diamo uno sguardo a quello che resta il dato più drammatico della pandemia, leggasi il numero di morti da covid, che anche ieri ha segnato un +, per l’esattezza 6 decessi a causa del virus, il che significa che dal 20 febbraio di due anni fa sono morte in Lombardia ben 40.547 persone per l’infezione.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 1 GIUGNO: IL COMMENTO DI BURIONI

E nella giornata di ieri è tornato a parlare Roberto Burioni, virologo di fama internazionale, nonché docente dell’università San Raffaele di Milano. L’esperto ha parlato di quanto possa accadere in occasione dell’imminente estate, spiegando: “Non abbiamo una risposta certa, ma siamo in grado di fare una previsione ragionata. Al netto di eventuali sorprese, è possibile che durante l’estate il numero di casi diminuirà, ma è altrettanto probabile che in autunno ci sarà una risalita delle infezioni”, le parole a Repubblica, qui l’intervista completa.

“Quanto sarà grave questa risalita autunnale? – ha poi spiegato Burioni in merito ad una quasi certa risalita dei contagi da settembre in avanti – nessuno può dirvelo, perché entreranno in gioco fattori al momento completamente imprevedibili: per esempio non sappiamo se emergeranno nuove varianti e non sappiamo quale sarà tra alcuni mesi la protezione residua derivante dalla vaccinazione”.











