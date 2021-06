Bollettino coronavirus Lombardia dati 1 giugno/ Nuove riaperture e zona bianca vicina

Il bollettino coronavirus della regione Lombardia verrà comunicato attorno alle ore 17:30 di oggi, martedì 1 giugno 2021, classico appuntamento da più di un anno a questa parte. Come sempre analizzeremo il report contenente tutti gli indicatori della pandemia, a cominciare da quelli più importanti, i nuovi casi, le vittime e la situazione ospedaliera. Il report di ieri è stato per l’ennesima volta positivo in quanto ha confermato il calo dei contagi con solamente 132 nuovi positivi scoperti su 8.661 tamponi processati, per un tasso di positività che è addirittura sceso all’1.5%, meno 0.5 punti percentuali rispetto alla media nazionale.

Nel frattempo continua a diminuire anche la pressione ospedaliera, e nei nosocomi regionali troviamo al momento 1.051 ricoverati in degenza normale (-25), e altri 234 in terapia intensiva, per un calo di 12 pazienti. Purtroppo si registrano ancora vittime, ieri altre 13 causa covid, mentre, a livello provinciale, Milano ha comunicato 53 nuovi casi, con Bergamo e Brescia rispettivamente a quota 18 e 16.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 1 GIUGNO, LE PAROLE DI MORATTI E FONTANA

Numeri che finalmente fanno rialzare la testa ai lombardi soprattutto grazie ai vaccini, come vi ripetiamo ormai da un mese a questa parte. “Nella notte è previsto un arrivo significativo di vaccini – ha confessato ieri la vicepresidente della Lombardia, Letizia Moratti, a margine della visita all’Hub Dhl di Malpensa, parole riportate dall’agenzia Ansa – a giugno è previsto l’arrivo in Italia di oltre 20 milioni di dosi e il quantitativo più consistente arriverà proprio a Malpensa, da dove prenderà la volta anche del Sistema Sanitario Lombardo”.

L’assessore al Welfare ha quindi aggiunto: “E’ stato anche grazie a questa infrastruttura – ha ricordato la vicepresidente – che il nostro Sistema Sanitario ha potuto compiere il salto di qualità nella campagna vaccinale. Anzi sicuramente il successo della campagna vaccinale è dovuto anche all’Hub Malpensa e a Dhl che segue tutto con attenzione e dedizione”. Da segnalare anche le parole del presidente Fontana, raggiante per uno dei simboli lombardi, la Villa Reale di Monza, che da ieri ha finalmente riaperto i battenti: “Dopo più di un anno finalmente riapre la Villa Reale di Monza. Da oggi al 2 giugno eventi musicali e ingresso libero per visitare le magnifiche stanze della Villa”.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 31 MAGGIO





