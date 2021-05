Bollettino coronavirus Lombardia, dati 1 maggio/ 110 posti liberati negli ospedali

E’ tutto pronto per il nuovo bollettino coronavirus della regione Lombardia, il report con tutti gli ultimi dati aggiornati ad oggi, sabato 1 maggio 2021. Come sempre la comunicazione dal Pirellone arriverà attorno alle ore 17:00 di questa sera, orario divenuto ormai appuntamento fisso da più di un anno a questa parte, e in cui scopriremo i nuovi numeri sulla pandemia covid in regione. La cosa certa è che la Lombardia sta continuando a migliorare, complice anche una grande campagna vaccinale che, nonostante detrattori vari, sta procedendo in maniera a dir poco spedita.

E così come evidenziato anche dal bollettino di ieri i casi stanno decrescendo, con 2.214 positivi su 53.645 tamponi analizzati, per un tasso di positività pari al 4.1%, in linea con la media nazionale. Sono stati purtroppo registrati altri 41 decessi (totale da febbraio 2020, 32.870), mentre in terapia intensiva sono 7 i ricoverati in meno (550), con 102 invece posti liberati in degenza normale (3.495 pazienti col covid negli ospedali lombardi).

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 1 MAGGIO, IL COMMENTO DELLA MORATTI

“Dal punto di vista della campagna vaccinale, stiamo andando decisamente bene – le parole della vicepresidente della regione Lombardia, Letizia Moratti a Telelombardia rilasciate nella giornata di ieri – siamo a 3 milioni e 200mila dosi. Gli 80enni sono un milione e 200mila vaccinati con una percentuale del 98%, gli over 70 sono più di 600mila con una percentuale del 78%. E siamo anche a una buona percentuale dei 60enni con più di 300mila. Stiamo proseguendo, abbiamo avuto una forte accelerazione. Quindi, se ci verranno date le dosi dall’Europa, noi confermiamo che entro l’estate tutti i cittadini lombardi saranno vaccinati almeno con una dose”.

La vicepresidente e assessore al welfare ha spiegato di essere al lavoro per riaprire le visite delle Rsa ai parenti: “Come Regione Lombardia abbiamo portato una proposta alla Conferenza Stato-Regioni e la proposta è stata accolta. Stiamo lavorando a un tavolo insieme ad altre Regioni e anche questo è un punto che abbiamo all’ordine del giorno con gli assessori alla Salute martedì”

