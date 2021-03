Bollettino coronavirus Lombardia, dati 1 marzo/ A Brescia altri 1.016 nuovi casi

Il bollettino coronavirus della Lombardia di oggi, 1 marzo 2021, sarà comunicato puntuale attorno alle ore 17:30. A breve scopriremo quindi come è evoluta la curva dei contagi di covid in quella che resta la regione al momento più attenzionata d’Italia, vista l’impennata di casi degli ultimi giorni anche a causa della diffusione della variante inglese del virus.

A riguardo, anche quella di ieri è stata una giornata di “passione”, con 3.529 nuovi casi emersi, con l’aggiunta di 37 morti. Brescia è sempre il focolaio lombardo, con ben 1.016 nuovi contagi scoperti, più di Milano (ieri fermo a quota 1.003), e davanti a Bergamo con 280. Seguono Monza a 187, Como a 175 e Cremona a 169, chiudendo con Lodi e Sondrio rispettivamente a quota 66 e 61. Per quanto riguarda la situazione negli ospedali, 4.118 le persone al momento ricoverate, di cui 426 in terapia intensiva, mentre in isolamento domiciliare troviamo 61.797 persone.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 1 MARZO, IL COMMENTO DI PREGLIASCO

Intanto prosegue la campagna vaccinale anche in Lombardia, l’unica vera arma contro il covid. A riguardo ne ha parlato ieri il professore Pregliasco, direttore sanitario dell’ospedale Galeazzi di Milano nonché membro della task force anti covid della regione Lombardia, che intervistato da iNews24.it ha confessato: “La scelta di somministrare una sola dose è legata all’emergenza, ma non per questo non sarà efficace. Si proteggerebbero più persone e poi dopo si penserebbe alla continuità. Sicuramente non ci basterà questo primo giro di vaccinazione – ha proseguito – bisognerà richiamare le persone per vaccini magari aggiornati secondo le varianti. Se facciamo adesso un lavoro importante, i casi caleranno, ma poi dovremo darci una dose ulteriore di richiamo. Queste vaccinazioni, per una registrazione rapida, hanno uno schema iniziale che prevedeva due dosi fisse per ottenere un risultato. Stiamo vedendo che, come per altre vaccinazioni, si possono allungare i tempi. Non ne siamo certi, lo stiamo provando nella fase reale”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA