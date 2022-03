Bollettino coronavirus Lombardia, dati 1 marzo/ Positività 6.8%, -7 ricoverati

Il bollettino coronavirus della regione Lombardia con tutti i dati di oggi, martedì 1 marzo, sarà comunicato questa sera dopo le 17:30. La regione è tornata in zona bianca a partire da ieri, alla luce di una curva pandemica che è calata costantemente da orma più di un mese a questa parte. La situazione sta quindi volgendo alla normalità, e anche il bollettino di ieri ha confermato, per l’ennesima volta, come la quarta ondata sia ormai stata superata. I contagi sono stati infatti 1.388 su 20.185 tamponi processati, per un tasso di positività, l’incidenza dei positivi sul totale dei test, pari al 6.8 per cento.

Negli ospedali, invece, la situazione racconta di una situazione stabile in terapia intensiva, dove al momento vi sono 97 ricoverati, e di un calo in area medica di 7 allettati, per un computo aggiornato di 1.051 ricoverati. Continua a restare alto il numero delle vittime, ieri altre 23, per un aggiornamento dal 20 febbraio di due anni fa pari a 38.603, ma in generale, come detto sopra, la situazione è ormai decisamente rosea e tenendo conto che di fronte abbiamo i mesi caldi non si può che sperare in meglio.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 1 MARZO: IN DISTRIBUZIONE IL NOVAVAX

Intanto dalla giornata di ieri sono scattate le somministrazioni anche in Lombardia del vaccino Novavax, l’ultimo dei sieri anti covid disponibili in Italia e in Unione Europea. Il vaccino ha la caratteristica di essere stato prodotto con una tecnologia più “classica” rispetto a quella a mRna utilizzata invece per Pfizer e Moderna, di conseguenza potrebbe aiutare i più scettici a convincersi a vaccinarsi. L’annuncio dell’avvio delle somministrazioni è stato dato nelle scorse ore dalla vicepresidente della Regione e assessora al Welfare, Letizia Moratti.

“Ci sono state consegnate 174mila dosi – le sue parole in un post su Facebook – la metà di questo approvvigionamento sarà tenuta di scorta per la seconda somministrazione che andrà effettuata entro tre settimane dalla prima. Da domani (ieri ndr) inizierà pertanto la somministrazione nei centri dedicati”. Ricordiamo infine che da oggi, 1 marzo 2022, scatteranno le prime somministrazioni delle quarte dosi per i pazienti più fragili, a cominciare dagli immunodepressi.



