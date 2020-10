Bollettino coronavirus Lombardia/ Dati 1 ottobre: aumento contagi stabile

Appuntamento attorno alle ore 17.00 con il bollettino coronavirus Lombardia di oggi, mercoledì 1 ottobre 2020. Come vi abbiamo raccontato, l’aumento dei contagi in Regione è stabile: ieri sono stati registrati 201 casi positivi su 18.804 tamponi processati (5 mila in più rispetto a lunedì): di questi 201 contagiati, 22 sono debolmente positivi e 6 sono stati individuati a seguito di test sierologico. La percentuale dei casi positivi in rapporto ai tamponi effettuati è dell’1%, in netto calo rispetto all’1,4% della precedente rilevazione. La provincia più colpita resta quella di Milano con 58 nuovi infettati. Purtroppo sono stati annotati 4 nuovi decessi, che hanno portato il bilancio totale a 16.955 vittime di Covid-19. Un paziente in più ricoverato in terapia intensiva, totale di 34, mentre c’è da registrare un importante calo negli altri reparti Covid: -9 ricoverati per un totale di 306.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA: LE ULTIME NOTIZIE

Ieri si è tenuto il convegno “Covid-19, il virus ignorante” ed hanno partecipato diversi esponenti di spicco della sanità lombarda, oltre al governatore Attilio Fontana. L’incontro ha fatto emergere dati interessanti – basti pensare che per il professor Remuzzi in termini di immunità al coronavirus la Lombardia è la Regione più protetta – e il presidente Fontana si è detto soddisfatto, come riporta Il Giornale: «Una giornata di studio che ha affrontato il dramma vissuto in Lombardia ricostruendo comportamenti e scelto. Siamo stati la prima regione ad essere aggredita dal virus con una violenza paragonabile a poche altre parti del mondo e ci siamo trovati a fare i conti con qualcosa che ancora oggi conosciamo poco. Ma con la polemica non si va da nessuna parte e solo con un confronto scientifico valido possiamo cercare di trovare delle soluzioni. I medici hanno detto che dobbiamo insistere sull’associazione dei medici di base: ne terremo conto…».

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA: DATI 30 SETTEMBRE





