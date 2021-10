Bollettino coronavirus Lombardia, dati 1 ottobre/ Positività 0.6%, ricoveri in calo

E’ giunto il momento di scoprire il nuovo bollettino coronavirus della regione Lombardia con tutti i dati ufficiali di oggi, venerdì 1 ottobre 2021, primo giorno del mese. L’appuntamento è fissato come sempre a dopo le ore 17:00, quando verranno comunicati i nuovi numeri che fotograferanno l’andamento attuale del covid. Nel frattempo rileggiamo il bollettino di ieri, quando i dati sono stati ancora una volta positivi, a cominciare dai nuovi contagiati, ieri 401 su 58.426 tamponi sia antigenici quanto molecolari, per un tasso di positività, ottimo, pari allo 0.6%, esattamente la metà rispetto alla media nazionale.

Johnson & Johnson stop in Slovenia/ Morta 20enne dopo vaccino: emorragia cerebrale

Quattro le nuove vittime, in diminuzione rispetto a quanto comunicato 48 ore fa (totale morti dal 20 febbraio 2020, 34.041), mentre negli ospedali vi sono al momento 380 pazienti in area medica, in calo di quattro unità, e altri 57 invece ricoverati in terapia intensiva, dato che di fatto è fermo da mesi e che rispetto al precedente bollettino è diminuito di un allettato. Infine, per quanto riguarda le province lombarde con più casi, si segnalano 135 contagiati a Milano, di cui 60 in città, 54 a Brescia e infine 47 a Varese.

Freccero “Più paura del vaccino che del covid”/ Crisanti “Con questo comportamento..”

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 1 OTTOBRE, LE PAROLE DI BEPPE SALA

Nel governo si discute intanto della riapertura o meno dei locali notturni, e sull’argomento ha detto la sua ieri anche il sindaco di Milano, Beppe Sala, secondo cui è arrivato il momento di “riaprire le discoteche e i locali con tutte le regole del caso e il Green pass”.

Intervistato dai microfoni di Italia 7 Gold il primo cittadino meneghino ha fatto sapere: “Però basta, altrimenti i ragazzi vanno in giro per strada mentre lì sono più controllati. Si può andare ormai ovunque ma nelle discoteche e nei live club no, credo che sia qualcosa di sbagliato”. Sala ha parlato anche del Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza “noi stiamo chiedendo al governo 4-5 miliardi per Milano. Se ci daranno questi fondi e confido di sì noi creeremo tanto, tanto lavoro”.

Bollettino vaccini covid oggi 1 ottobre/ 42.5 mln di immunizzati, 78.7% del totale

© RIPRODUZIONE RISERVATA