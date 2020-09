Bollettino Coronavirus Lombardia/ Dati 1° settembre: 100mila casi da inizio pandemia

Nell’ultimo bollettino Coronavirus sulla situazione in Lombardia emesso ieri, lunedì 31 agosto, subisce un lieve decremento il numero delle vittime legate al virus. Se nella giornata di sabato erano stati registrati zero decessi, per poi arrivare ai 3 morti di domenica, ieri le persone decedute per Covid-19 sono state “soltanto” due (16.865 decessi dall’avvento della pandemia). In netto calo il numero dei positivi, da 235 a 135 (-100), come testimoniano i dati ufficiali pubblicati da Regione Lombardia e Ministero della Salute, ma va detto che sono stati eseguiti appena 9.866 tamponi contro i 12.863 tamponi effettuati domenica. Lieve incremento per quanto concerne il numero complessivo dei guariti, +10, per un totale di 76.258, mentre c’è da annotare un rialzo di ricoverati negli ospedali lombardi: aumentano di due unità i pazienti in terapia intensiva (totale 22) e di una quelli ricoverati negli altri reparti Covid (totale 195). Cifre ancora indubbiamente significative per quella che è stata una delle regioni più flagellate d’Italia dal Coronavirus.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA: LE ULTIME NOTIZIE

Peraltro, sono stati superati i 100mila contagi in Lombardia dall’inizio dell’epidemia di Covid-19. Fra i 135 nuovi positivi comunicati lunedì ve ne sono 20 debolmente positivi e 8 scoperti a seguito di test sierologico, che portano il totale dei contagiati a 100.075. Il numero dei tamponi processati sino ad oggi è pari a 1.596.833, mentre il rapporto tra quello dei nuovi tamponi e i positivi riscontrati è pari all’1,36%. Si continua a morire a causa del Covid: 2 morti in più rispetto a ieri, per un totale complessivo dall’inizio dell’epidemia di 16.865 decessi. A livello territoriale, è la provincia di Milano quella più bersagliata dal virus in questa fase, con 54 casi, dei quali trenta localizzati in città. Seguono, a livello provinciale, Bergamo (19), Monza e Brianza (13), Lecco (11), Como (8), Brescia e Varese (7), Cremona (3), Lodi, Pavia e Sondrio (1). Nessun nuovo caso, invece, è stato riscontrato a Mantova.



