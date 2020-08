Bollettino coronavirus Lombardia/ Dati 10 agosto: ricoverati in calo

Ieri sono arrivate delle buone notizie, appuntamento alle ore 17.00 per il bollettino coronavirus della Lombardia di oggi, lunedì 10 agosto 2020. Come vi abbiamo raccontato, ieri sono stati annotati 71 nuovi casi positivi, di cui 12 debolmente positivi e 3 individuati a seguito di test sierologici. 6.494 i tamponi effettuati nelle precedenti 24 ore. Nessun nuovo contagiato in provincia di Sondrio, +1 infettato nelle province di Cremona, Lecco e Pavia. Basso il numero di nuovi guariti, +29 per un totale di 74.432 dall’inizio dell’emergenza sanitaria, mentre diminuiscono sensibilmente i ricoverati: stabile il conto dei ricoverati in terapia intensiva (9), -7 ricoverati negli altri reparti Covid (155). Infine, purtroppo è stata annotata una nuova vittima per Covid-19: bilancio totale di 16.833 decessi dall’inizio dell’epidemia.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA: LE ULTIME NOTIZIE

Scuole infanzia, ieri sono arrivati importanti aggiornamenti su uno dei dossier più discussi degli ultimi giorni. Come reso noto dal Pirellone in una nota, «la riapertura anticipata delle scuole per l’infanzia al 7 settembre chiesta in una lettera inviata al presidente della Regione Lombardia e firmata dagli assessori con delega all’Educazione di alcuni grandi Comuni lombardi insieme ai rappresentanti delle scuole paritarie non compete alla Regione». Così l’assessore all’Istruzione della Regione Lombardia, Melania De Nichilo Rizzoli: «Accogliamo con favore il nuovo orientamento espresso direttamente dal ministro Azzolina che conferma la nostra competenza a fissare l’inizio dell’anno scolastico per la scuola dell’infanzia. Una competenza che il Governo aveva avocato a sé nell’ambito degli ultimi provvedimenti in materia di coronavirus e che ci impediva di attuare quanto deciso da tempo dall’esecutivo della Regione Lombardia. La delibera approvata tempo fa da Regione Lombardia, infatti, ne stabiliva l’inizio il 7 settembre», riporta Sky Tg 24. (Aggiornamento di MB)

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA: DATI 9 AGOSTO





