Bollettino coronavirus Lombardia, dati 10 aprile/ Tasso positività in rialzo

Nell’ultimo bollettino coronavirus della Lombardia è stato registrato un calo di decessi e di ricoverati, ma un rialzo di casi positivi. Come vi abbiamo raccontato, venerdì sono stati resi noti 3.289 nuovi contagiati (153 debolmente positivi) su oltre 56 mila tamponi processati. Tasso di positività in rialzo al 5,8%. In calo ma comunque elevato il dato dei decessi: +92 per un totale di 31.595 vittime di Covid-19 da inizio pandemia. Buone notizie dagli ospedali lombardi: -2 pazienti in terapia intensiva e -249 ricoverati negli altri reparti Covid.

Questo il bilancio di nuovi casi positivi per provincia riportato dal bollettino coronavirus della Lombardia di venerdì: 881 nuovi contagiati in provincia di Milano (310 Milano città), 241 in provincia di Bergamo, 512 in provincia di Brescia, 213 in provincia di Como, 109 in provincia di Cremona, 116 in provincia di Lecco, 66 in provincia di Lodi, 155 in provincia di Mantova, 257 in provincia di Monza e Brianza, 228 in provincia di Pavia, 108 in provincia di Sondrio e 319 in provincia di Varese.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA: ZONA ARANCIONE DAL 12 APRILE

In attesa del bollettino coronavirus Lombardia di oggi, sabato 10 aprile 2021, ieri sono arrivate delle importanti novità: a partire dal 12 aprile la Regione passerà da zona rossa a zona arancione. In deciso miglioramento i dati epidemiologici – sarebbero anche da zona gialla qualora fosse prevista – più che soddisfatto il governatore Attilio Fontana: «Iniziamo il graduale ritorno alla normalità che comportamenti responsabili e vaccinazioni renderanno più vicino. In Lombardia ci stiamo avvicinando a 2 milioni di dosi somministrate e la campagna vaccinale è in via di forte potenziamento». Il presidente della Lombardia ha aggiunto: «Lunedì i ragazzi delle seconde e terze medie tornano in classe al 100%; i ragazzi delle Superiori dal 50 al 75 per cento. Riapriranno negozi, parrucchieri e centri estetici e sarà possibile muoversi all’interno del proprio comune, senza autocertificazione. Si intravede la luce in fondo al tunnel, chiedo ai cittadini di non mollare e tornare ad avere fiducia nel grande spirito lombardo». (Aggiornamento di MB)

