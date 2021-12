BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBRDIA 10 DICEMBRE/ +21 morti, scende tasso positività

Pochi istanti fa è stato diramato il bollettino coronavirus della Lombardia di oggi, venerdì 10 dicembre 2021. Come reso noto dalla regione guidata da Attilio Fontana, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 3.474 nuovi casi positivi su oltre 161 mila tamponi processati. La provincia più colpita è quella di Milano con 1.150 nuovi contagiati, seguita dalle province di Monza e Brianza (+380) e Brescia (+379).

Buone notizie dalla percentuale dei positivi sui tamponi processati: dal 2,9% di giovedì al 2,1% odierno. Il bollettino coronavirus della Lombardia odierno segnala 21 nuovi decessi, totale di 34.545 vittime di Covid-19 dall’inizio della pandemia, mentre aumentano i ricoverati negli ospedali lombardi: +3 pazienti in terapia intensiva (139) e +40 pazienti negli altri reparti Covid (1.124). (Aggiornamento di MB)

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, GLI AGGIORNAMENTI DI IERI

Il bollettino coronavirus della regione Lombardia della giornata di oggi, venerdì 10 dicembre 2021, verrà comunicato nel pomeriggio, come sempre dopo le ore 17:00. Nel frattempo è attesa come di consueto la cabina di regia che stabilirà i colori delle regioni per la settimana che verrà, e la Lombardia resterà ancora in zona Bianca. Vero è che la prossima potrebbe essere l’ultima dell’anno con le limitazioni al minimo, in quanto tutti i dati della regione stanno ormai per superare la soglia critica, di conseguenza sono molti quelli convinti che a partire dal 20 dicembre, la regione lombarda tornerà in zona gialla.

Anche il bollettino di ieri, del resto, ha confermato questo trend negativo, visto che i contagi sono stati in totale 1.486 su 50.122 tamponi analizzati, per un tasso di positività pari al 2.9 per cento. Cresce anche il dato più attenzionato, quello relativo agli ospedalizzati per covid, e a riguardo vanno segnalati 136 allettati in terapia intensiva, esattamente come 48 ore fa, e altri 1.084 in area medica, numero cresciuto di 18 pazienti. Infine, per quanto riguarda le vittime, ieri sono stati segnalati altri 20 decessi causati dal covid.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 10 DICEMBRE: FONTANA SULLE TERZE DOSI

I numeri stanno peggiorando anche in Lombardia quindi, ma la regione sta continuando a somministrare dosi di vaccino in maniera massiccia, così come ha spiegato chiaramente l’altra sera il governatore della regione, Attilio Fontana: “La campagna vaccinale sta andando bene per quanto riguarda le prime due dosi ma sta andando benissimo per la terza dose”, le parole in diretta televisiva a Stasera Italia su Rete 4.

Sono invece 1.5 milioni i lombardi che hanno già ricevuto la terza dose, e che di conseguenza nel giro di poche settimane dovrebbero divenire più di 5 milioni: “Questa è la strada giusta – ha aggiunto il presidente lombardo – e io sono convinto che seguendola con la stessa determinazione potremo trascorrere un Natale sereno. E questo anche perché la terza dose può contribuire ad allontanare il rischio della nuova variante Omicron”.



