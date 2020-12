Bollettino coronavirus Lombardia, dati 10 dicembre/ Boom di guariti, +23mila

Prosegue il lento miglioramento della situazione coronavirus in Lombardia, e con grande probabilità la conferma la si avrà anche dal bollettino che la regione emetterà come di consueto in serata, indicativamente fra le 17:00 e le 18:00. Ieri il governatore Attilio Fontana è uscito allo scoperto, e attraverso la propria pagina Instagram ha scritto: “Da domenica 13 dicembre la Lombardia sarà ufficialmente zona gialla. Questa mattina il ministro Speranza mi ha informato che, come per le volte precedenti, venerdì firmerà l’ordinanza, sabato sarà pubblicata e domenica entrerà in vigore”. Ieri i nuovi casi sono tornati a scendere per un totale di 1.233, dopo i 1.562 di martedì e i 1.656 di lunedì (totale tamponi 14.175). Nel contempo è calato anche il numero più drammatico, quello relativo ai decessi, che ieri sono stati 69, poco più della metà rispetto a quelli comunicati 48 ore fa, quando erano stati 128. Nel contempo, è questa è senza dubbio la notizia più importante del bollettino coronavirus della Lombardia, sta proseguendo la diminuzione della pressione negli ospedali regionali, con 460 posti letto liberati in 24 ore, abbassando il numero di ricoverati totali a 5.727 (766 le persone in terapia intensiva).

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, CONTINUA CALO OSPEDALI

A livello di province, invece, Milano si conferma la zona più colpita ma i numeri comunicati sono in forte ribasso rispetto a soltanto pochi giorni fa, con 336 nuovi contagiati di cui 108 nella sola città. Brescia segue a 265 con Varese a 150, Monza a 106 e Bergamo a 103. Tutte le altre province risultano essere sotto la soglia dei 100 contagiati, con Sondrio che ne ha registrati solo 2 in 24 ore. “Il trend dei numeri si conferma in diminuzione – ha proseguito il governatore – sia per quanto riguarda la circolazione del virus, sia per i ricoveri nei reparti ordinari che intensivi. Un risultato raggiunto grazie ai comportamenti virtuosi di tutti i lombardi, che ancora una volta ringrazio”. Da segnalare infine il boom di guariti, ieri 23.090 per un totale di 320.380 da inizio emergenza. Di seguito il bollettino coronavirus Lombardia di ieri

